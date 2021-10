Mikko Laakkonen osti Åbyn huutokaupan kalleimman varsan - Ingman myyyjänä

Terhi Piispa-Helisten

Mikko Laakkonen oli vahvasti edustettuna torstain Åbyn huutokaupassa Ruotsissa, vaikkei itse paikalla ollutkaan.

Norabel De Veluwe (S.J.'s Caviar) on derbyvoittajien Brad De Veluwen (Andover Hall) ja Hachiko De Veluwe (Timoko) pikkusisko, eli emänsä Amazing Ride (Muscles Yankee) on sekä huippuhevonen että huippuperiyttäjä. Ari Petriläinen huusi komean tamman Åbystä ML Stable Oy:n nimiin. Norabel jakoi huutokaupan kalleimman varsan tittelin yhdessä tamma Exposed Soxin (Face Time Bourbon) kanssa. Molempien vasarahinta oli siis 650000 kruunua.

Myös Exposed Soxilla on suomalaistaustaa, sillä Mika Vihelä huusi aikanaan Harrisburgista sen emän Dicey Spceyn (Broadway Hall), joka oli myös kova kilpatamma ja on onnistunut siitoksessakin. Vihelän kasvatti Dicey Spiceyn esikoinen Martin De Bos (Maharajah) on mennyt 10,5 täyden matkan ennätyksekseen ja tienannut liki 2,9 miljoonaa kruunua. Dicey Spicey on nykyään ruotsalaisomistuksessa.

Torstaihuutokaupan lopussa myytiin starttihevosiakin, ja mm. Hollannin derbyvoittaja Lorens Flevo (S.J.'s Caviar), 3, maksoi 460000 kruunua ja Ruotsin Derbyn kuutonen Kuyt F.Boko (Conway Hall), 4, meni koko huutokaupan kalleimmaksi 850000 kruunun vasaroinnillaan. Johan Svensson Varbergistä oli ostaja. Perjantaina Åbyssä jatketaan huutokauppaa ja lauantaina on vuorossa Ruotsin mestaruusravit, joissa isoin palkinto on UET Grand Prix kahden miljoonan kruunun ykköspalkinnolla - suosikkinaan Calgary Games (Readly Express). Superlahjakkuuttahan valmentaa Timo Nurmos ja ohjastaa Jorma Kontio.

