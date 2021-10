Laakkonen taas liikkeellä Åbyn huutokaupan toisena päivänä - Jonna Irri osti myös varsan

Riku Niittynen

Åby Yearling & Mixed Salen numero 116 Burt Lancaster ihmetteli tallialueen meininkiä ja kavviouraa perjantaina Göteborgissa.

Mikko Laakkosen edustaja Åbyssä, Ari Petriläinen, huusi ML Stable Oy:n nimiin muhkean tamma Dee Lady Din (Googoo Gaagaa) 400000 kruunulla. Torstain ostos Norabel De Veluwe (S.J.'s Caviar) oli vielä muutaman napsun kalliimpi tapaus 650000 kruunun hinnalla, mikä oli torstain varsojen jaettu ykköshinta. Huutokaupassa myytiin myös starttihevosia, ja torstaina myyty Ruotsin Derbyn kuutonen Kuyt F.Boko maksoi 850000.

Perjantaina kärkeen meni yksivuotias ori Obey'em (Propulsion) 1,1 miljoonan hintalapullaan. Perjantain toinen suomalaisostaja oli Ruotsin tuore lisenssivalmentaja Jonna Irri, jonka ostokseksi tuli ori One Last Fire (Classic Photo) 40000 kruunun löytöhinnalla. Emä Marita Neo (Supergill) on Prix d'Amerique -voittajan Gigant Neon (Super Arnie), voittosumma 20254374 kruunua ja 10,7, sisko. Orivarsa on lisäksi samaa sukuyhdistelmää Classic Photo-Supergill, kuin huippuhevoset elitloppetvoittaja Ringostarr Treb 08,2 ja siitosori Mosaique Face 09,0, eli isänsä kaksi parasta jälkeläistä Euroopassa. Amerikassahan oriilla on vielä kolme lisää alle 10-aikaista.

Pääset tästä Åbyn huutokaupan tuloksiin ja tietoihin.