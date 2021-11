Reijo Liljendahlilla tapahtuu: "Uusia varsoja Harrisburgista ja muutto Julmyrasta - raviurheilua ollaan ajamassa seinää päin"

Ville Toivonen

Reijo Liljendahl on hankkimassa uusia hevosia yhteistyökumppaneilleen lähipäivinä Harrisburgin huutokaupasta, vaikka suhtautuu kriittisesti raviurheilun tulevaisuuteen.

Liljendahl itse on lentämässä New Yorkiin tänään, vaikka sunnuntaina tallin kolmevuotiaat tammat Black Magic Eyes ja Honey Adore (suomalaisen AMG Stablen hevonen ja kasvattikin) taistelevat premiechansin kautta jopa 1,6 miljoonan kruunun ykköspalkinnosta Eskilstunassa. Kyse on Breeders Crownin finaaleista. Maanantaina Harrisburgissa alkaa viiden päivän huutokaupparulianssi, jossa Julmyran tallin isäntä on vain alkupäivät paikalla. Keskiviikkona tallin tähti Admiral AS starttaa Solvallassa. Paljon tapahtuu, eikä siinä kaikki. Kohta Liljendahl ei enää olekaan Julmyran valmentaja. Liljendahl antaa myös kommentit starttihevosistaan ja paljosta muusta tässä jutussa!

"Totta, tammi-helmikuun vaihteessa tulee muutto", Reijo Liljendahl kertoo.

"Kerron tarkemmin suunitelmasta vasta myöhemmin, mutta tarkoitus on pienentää toimintaa jonkin verran. Syynä on mm. se, ettei pätevää henkilökuntaa enää vain tahdo löytää. Tiedän, etten ole yksin tämän asian kanssa, eikä se ole uusi juttu. Tästä on puhuttu aktiivien parissa jo vuosia, mutta keskusjärjestö eivätkä alan muut rakenteet reagoi millään tavalla. Jo muutenkin on usko lajin rakenteisiin koetuksella doping-asioiden ja esimerkiksi Propulsionin tapauksen vuoksi; minulla ja varmaan suurella yleisölläkin."

"Tiedän, että laji elää pelistä ja asiakkaistaan, he ovat tärkeimpiä. Mutta mitä ne asiakkaat katsovat ja totoavat kohta, kun ajetaan jo viiden hevosen lähtöjä, ja niitä jotka tekevät lajin rakennustyön, ei enää löydy? Alan oppilaitokset eivät jaa riittävää osaamista, vaan tuottavat ihmisiä kaupan kassalle. Rahaa periaatteessa meillä Ruotsissa on, mutta ihmiset jotka johtavat lajia, ovat yhdeksästä viiteen -periaattella töissä. Johtajuutta puuttuu ja rahat menevät esimerkiksi lakimiehille, kun Propulsion-tapaus vain jatkuu ja jatkuu."

"Meitä joilla on sydäntä tälle lajille on vielä jäljellä, mutta se ei ulotu lajin vetovastuullisiin. Ja meitäkin on rajallisesti. Huutokaupoissa on ostajia varsoille, mutta periaatteessa samat naamat pyörivät siellä. Me ikäännymme ja minusta näyttää, että raviurheilu on ajamassa seinää päin. Pahinta on, ettei kukaan tunnu välittävän!"

Mitä tapahtuu Reijo Liljendahlille Harrisburgissa?

"Näillä näkymin olen tavoittelemassa yhteistyökumppaneilleni yhtä oritta ja yhtä tammaa aika alkupäästä. Kovasukuisten, varsinkin tammojen, kysyntä on nyt Lexingtonin perusteella kova, enkä ole varma, saammeko niitä mitä tavoittelemme, mutta yritetään!"

Millaisia saumoja starttihevosillasi on lähiaikoina?

"Sunnuntaina olen tyytyväinen, jos tammat ottavat hyvät palkinnot Breeders Crownista (T75-6). Molemmat ovat hyviä, mutta lähtöpaikat ovat ulkona, ja voittaminen on vaikeaa. Niille ei tule varustemuutoksia. Keskiviikkona Admiral AS (T5-4) on tietenkin iso sauma. Sillä on ylikapasiteettia näihin lähtöihin ja eiköhän se onnistukin nyt. Sitten vuorossa on vielä 75-finaali 27. marraskuuta Solvallassa myös ja sen jälkeen talvitreeni. Keskiviikon Lake's Dream (T5-5, HJ-Stablen suomalaisomistuksessa ja -kasvattikin) on myös hyvä, mutta vastassakin taitaa olla ok-hevosia, vaikea veikata sitä. Muuten tallin nuoret hevoset ovat aika paljon siirtymässä ja siirtyneet jo talvitreeniin - ensi vuonna on taas tärkeitä lähtöjä edessä - tähdätään niihin!"

Eskilstunan T75-raveja ajetaan tänä viikonloppuan lauantaina ja sunnuntaina. Jälkimmäisenä päivänä on Breeders Crown -finaalien vuoro. Keskiviikon T88 ratkeaa myöhäisillassa pikana Solvallan ja Jägersron ravien kesken. Harrisburgin huutokauppa alkaa maanantaina, ja sitäkin voi seurata livenä huutokauppasivulta.

