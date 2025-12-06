Dozen Of Oysters loistava kakkonen Vincennesissä – Antti Ojanperän talli ennätyslukuihinsaAntti Ojanperän valmennustallin ristiretki Ranskassa jatkui lauantaina Dozen Of Oystersin hienolla kakkossijalla.
Talveksi kilpailuyksikön Pariisin liepeille laittaneen valmentaja Antti Ojanperän hevosten hieno menestys jatkui lauantaina. Gabriele Gelorminin ajama Dozen Of Oysters oli raskaasta juoksusta huolimatta toinen ajalla 11,4a.
Eturivin uloimmalta paikalta startannut Dozen Of Oysters kiersi lähes koko matkan kolmannella radalla.
Loppukaarteessa Dozen Of Oysters pääsi pudottamaan toiselle radalle ja kiritti maalisuoralla voittaja Iron du Gersiä. Ohi ei ollut asiaa, mutta Dozen Of Oystersin esitys oli huippuluokkaa.
Seafood Stablen omistama Dozen Of Oysters tienasi kakkossijastaan 14750 euroa. Kisa oli Seafood Stablen omistamalle Dozen Of Oystersille toinen Vincennesissä, avauskisassaan se oli neljäs.
Dozen Of Oysters tienasi kakkossijastaan 14750 euroa. Sen myötä Antti Ojanperän valmennettavat ovat tänä vuonna tienanneet tänä vuonna hieman alle 940000 euroa. Dozen Of Oystersin eurot nostivat kauden ansiot tallin ennätykseen ohi viime vuoden reilun 933000 euron lukujen.Artikkelin aiheet
