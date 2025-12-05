Talven kuningas hallitsee Teivossa Tampereen Teivon T75-kierroksen luottohevonen on jo monelta talvelta tuttu menestyjä Morison.

Talvi on perinteisesti teräsruuna Morisonin parasta aikaa. Kuva: Satu Pitkänen

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Rivi alkaa lämminveristen kultadivisioonalla. Kurri Jari Boko ei ole heikkoa esitystä tehnyt koko kauden aikana. Paikka on hyvä ja normaalina ollessaan sen pitäisi hoitaa voitto kotiin.

Ori on kuitenkin kilpaillut pääsääntöisesti ilman kaikkia kenkiä, joten suurena suosikkina sen varmistamista kannattaa harkita.

Amazing Player palasi viime viikolla Vermossa neljän kuukauden tauolta. Raju 08-vauhtinen avaus tuntui ratkaisumetreillä kintereissä, eikä menestystä tullut.

Tampereella nähdään varmasti parempi Amazing Player. Ruunaa pidetään yleisesti keulaspesialistina, mutta selkäjuoksu käy sille erittäin hyvin. Pahasta paikasta huolimatta voitto ei saa yllättää.

Dundee As oli asiallinen Suomen debyytissään. Hanna Lepistön valmennettava joutui kiertämään koko viimeisen kierroksen kolmatta, mutta punnersi rehdisti maaliin saakka. Fly By Me ja Astrum kärkkyvät myös yllätystä.

Tapio Perttusen valmentama Stoneisle Vertigo oli Killerillä asiallinen, mutta ei parhaimmillaan. Välillä turhan kuumana käyvä ruuna lähtee lujaa ja pystyy ehjällä juoksulla palaamaan voittojen tielle.

Vermon 12,8-tulos täydellä matkalla irtosi näyttävästi 800 metrin kirillä ulkoratoja pitkin.

Ansioitunein suomenhevosruuna Morison on ollut syksyn kilpailuissaan vakuuttava. Teivossa hevonen kohtaa tutut vastustajansa, eikä se taida tälläkään kertaa olla lyötävissä.

Neljäs kohde selvitetään kahdella merkillä. Donna Barosso tunnetaan voimistaan ja niitä tarvittiin viikko sitten Jokimaalla. Takasuoralla toisesta ulkoa alkanut kiri kantoi täpärään voittoon.

Lähdössä Donna Barosso on välillä epävarma ja laukkariski on olemassa. Siksi raskaissa olosuhteissa viimeksi epäonnistunut Drogon kannattaa nostaa mukaan kaikille lapuille.

Even Ekstaasi ja Cirilla ovat kovia nousukkaita omissa sarjoissaan. Epävarmuus riivaa molempia, joten varmistukset ovat paikallaan.

Double Strike on yksi kierroksen todennäköisimpiä voittajia. Kun varmat löytyivät toisaalta, muitakin hevosia mahtui mukaan. Kiinnostavia haastajia ovat Coolman Evo, Show Must Go On ja todennäköisesti aliarvostetuksi jäävä The Lost Batallion.

Kierroksen päättää tasokas Teivo GP-finaali, jossa karsintavoittajat BWT Johnny B Good ja Warrior Princess ovat parhailta paikoiltaan vaikeasti lyötävissä.

Brooklyn ja Jokimaalla sitkeästi toiselta ilman vetoapua taistellut Perfecto kannattaa huomioida, jos suosikkeihin ei ole täyttä luottoa.