Esa Pehkosen ja AMG Stablen kimpan nopeat liikkeet: In Range myytiin siitosoriiksi - Liljendahl huusi Harrisburgista uusia

AMG Stable Oy:n pääosakkaan Esa Pehkosen tämän kauden Amerikan menestyshevonen In Range, viime startissa kolmas oriiden ja ruunien Breeders Crownissa, on syndikoitu siitokseen. Reijo Liljendahl huusi In Rangen kimpalle uudet hevoset Harrisburgin avauspäivältä.

Riku Niittynen

Esa Pehkonen myhäili tyytyväisenä maanantai-illan saldoa: siitosorikauppaa ja uusia varsoja kimpalle Amerikassa.

In Range (Bar Hopping) on ollut muutenkin Pohjois-Amerikan kolmevuotisikäluokan kärkeä, vaikka ori niukasti Hambletonianin finaalista karsiutuikin. In Range on tienannut 774281 dollaria (26 starttia totosijoin 7-6-5) ja ravannut voittoajan 09,5 Marcus Melanderin valmennuksesta. Ori oli kolmas myös Yonkers Trotissa puolen mailin radalla, joten kaikki ratatyypit sopivat.

Päivitys 9.11.2021 klo 17.40: In Range juoksee torstaina Matron Stakesin Dover Downsissa, Delawaressa.

In Rangen omistivat Pehkosen AMG Stable, jossa vähemmistöosakkaana on Kim Vörlin, sekä ruotsalaiset Kenneth Kjällgren ja Rick Wahlstedt. In Range lienee lopettelemassa uraansa kolmevuotiskauteen, sillä se on myyty siitosoriiksi. Torstaina on vielä ohjelmassa 78150 dollarin ykköspalkinnon Matron Stakes Dover Downsin radalla. In Range ei ole kimpan ainoa menestyshevonen, sillä muutama vuosi sitten Long Tom (Muscle Hill) oli Hambletonianin suosikkeja mutta laukkasi karsinnassa lopusuoralle tultaessa keulasta. Tänä vuonna porukalle on menestystä tuonut lisäksi vielä kaksivuotias ori Temporal Hanover (Walner), joka on mennyt 10,5 ja voittanut viisi 12 startistaan. Tiliä on tullut 207666 dollaria, vaikka Breeders Crownista ei onnistumista tullutkaan.

"Temporalin kausi oli varmaan tässä - ensi vuonna uudestaan", Esa Pehkonen arvioi.

"In Range sydikoitiin siitosoriiksi. Se meni johonkin pienempään paikkaan. Meille jäi joitakin osuuksia, ja tarkoitus on astuttaa sillä meidän tammat ensi kaudella. Reijo sai huutokaupasta suurinpiirtein ne hevoset, joita tavoiteltiin eilen Harrisburgista, ja ne tulevat ihan samalle porukalle, jolla In Rangekin oli."

Harrisburgin avauspäivän ainoa suomalaisnimi oli siis Reijo Liljendahl. Hän osti peräkkäiset numerot oriit 28 Bullseye Hanover (Tactical Landing) 90000 ja 29 Air Power (Muscle Hill) 105000 dollarilla. Liljendahl kertoi etukäteen olevansa ostamassa asiakkailleen myös tammaa Harrisburgista, mutta sitä ei siis löytynyt ainakaan avauspäivältä.

"Me emme tietääkseni ole ostamassa enempää", kertoo Pehkonen.

"Nuo oriit olivat todennäköisimmin ainoat ostoksemme tässä ikäluokassa. Emme ostaneet Lexingtonistakaan mitään varsoja. Nämä menevät Marcus Melanderille, kuten aikaisemmatkin."

Huutokaupan avauspäivän kallein oli Hambeltoniainin voittaneen Atlantan 07,7 (Chapter Seven) pikkusisko In Italian (nro 69) 750000 dollarin hinnalla. Ostaja Grant Bradley on viemässä varsaa Ron Burkelle, missä isosisko Atlantakin on mennyt uransa nelivuotiskaudesta eteenpäin. Melkein yhtä paljon maksoi Atlantan kivikovan vastustajan Oaks-voittaja Manchegon 07,7 (Muscle Hill) täyssisko Swanky Hanover (118), 700000 dollaria. Jälkimmäinen menee myös Marcus Melanderille.

Tästä pääset eilisillan tuloksiin ja tämän ja seuraavienkin päivien (huutokaupat alkavat tästä eteenpäin klo 17 joka päivä Suomen aikaa) livelähetykseen Harrisburgin huutokaupan kotisivulle.