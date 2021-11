Reijo Liljendahlin tallin uusi osoite varmistui: "Kyllähän tässä tietyllä tapaa ympyrä sulkeutuu"

Antti Savolainen

Reijo Liljendahlin valmennettavat ovat juosseet Svensk Travsportin tilastojen mukaan tällä kaudella 219 starttia, joista voittoja on kertynyt 36, kakkossijoja 30 ja kolmosia 30. Rahaa hevoset ovat tienanneet omistajilleen 6,4 miljoonaa kruunua.

MT Ravinetti uutisoi perjantaina, että Reijo Liljendahl on muuttamassa pois Julmyran valmennuskeskuksesta. Silloin ei uusi asemapaikka ollut tiedossa.

Vajaata viikkoa myöhemmin Liljendahl on päässyt sopimukseen uudesta asemapaikasta. Hän vuokraa Stig H Johanssonilta karsinoita Stora Albysta.

"Tulen pienentämään toimintaani. Katsotaan kuinka paljon vuokraan karsinoita Stora Albysta,” kertoo keskiviikkona Solvallasta tavoitettu Liljendahl.

Hän on huutanut isohkon määrän vuotiaita varsoja niin Italian kuin Ruotsin huutokaupoista syksyn aikana.

"Tarkoituksena on entistä enemmän keskittyä kolme- ja neljävuotislähtöihin Ruotsissa. Niissä on tarjolla parhaimmat palkintorahat. Meillä on Ville Karhulahden kanssa todella toimiva yhteistyö varsojen sisäänajamisen kanssa. Tämän lisäksi minulla on toipilaille oivallinen paikka Camilla Collanderin luona Eskilstunan lähellä."

Pula hevosenhoitajista on yksi olennaisimmista syistä vähentää valmennettavien määrää. Mutta Reijo Liljendahl tunnustaa myös ajan kulumisen.

"Ei mies tästä myöskään nuorru. On ajateltava omaa vointiaan, eikä pitää toimintaa liian laajana. Onhan Stora Alby verrattuna Julmyraan myös lähempänä Tukholmaa ja tietysti Solvallaa”, pohtii Liljendahl.

Hän on kuitenkin innoissaan vuoden alkupuolella tapahtuvasta muutosta. Hän ehti työskennellä Stig H Johanssonin palveluksessa useamman vuosikymmenen.

"Kyllähän tässä tietyllä tapaa ympyrä sulkeutuu. Katsellessa tuloksia, mitä tällä tilalla on raviurheilun saralla saavutettu, ymmärtää paikan potentiaalin. Opin vuosien aikana kuinka hevosia siellä pitää valmentaa."

Hevosmäärän vähentyessä Reijolla on myös enemmän aikaa käydä Amerikan puolella ajamassa asiakkaidensa hevosia.

”Meillä on kuusi hevosta Yhdysvalloissa. Viisi vuotiasta varsaa ja yksi vanhempi. In Range siirtyy siitokseen ihan kohtapuolin. Ajatuksena on, että ehtisin käydä ajamassa hevosia useammin niiden valmennuksesta vastaavan Marcus M Melanderin luona”.

Ensimmäisenä Liljendahlin uudeksi osoitteeksi juuri Stora Albyn kertoi Sulkysport

