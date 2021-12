I.P. Vipotiinan ja Vieskerin varsa I.P. Timantti tekee tulemistaan – kohtasi varsavuosien kaverinsa satojen kilometrien päässä

Anu Leppänen

I.P. Timantin isä Viesker tervehtimässä Kari Ahokkaan kanssa kuninkuusraviyleisöä Vermossa runsaat neljä vuotta sitten.

Viisinkertaisen kuninkaan Vieskerin ja kolminkertaisen kuningattaren I.P. Vipotiinan varsa I.P. Timantti on ollut sukunsa vuoksi erityisen mielenkiinnon kohteena. Juhani Rintakangas Oy:n omistama ori valmentautui varsana Antti Ojanperällä, mutta alkuvuosina tilille tuli vain yksi paikallisravistartti ja siitä hll-tuomio. 6-vuotiaaksi varttunut siniverinen ravuri valmistautuu nyt radoille tuloon Punkalaitumella Sauli Lähdeniemen treenissä.

”I.P. Timantti on jo hetken tässä ollut. Koelähtö lähestyy, ja lisäsin orin nyt valmennuslistoilleni. Mukava ja nätti hevonen on kyseessä”, Sauli Lähdeniemi sanoo.

Hän jatkaa, että I.P. Timantin riesana on ollut erilaisia pieniä vaivoja, jotka ovat ehkäisseet uran vauhtiin pääsemisen.

”Suurimmat ongelmat ovat olleet orin mahassa, joka reistailee helposti. Tässä oli pitkään huono ja märkä syksy, ja se sai I.P. Timantin mahankin voimaan kehnosti. Ja kun maha voi kehnosti, niin se heijastuu koko pakettiin.”

Lähdeniemen mukaan I.P. Timantin kyvyistä on kotioloissa hankala saada täyttä kuvaa.

”Ori on ihan lahjakkaan tuntuinen. Vauhtia löytyy, mutta aika sitten näyttää orin osaamisen tarkemmin. Yritys on semmoinen, että tänä talvena pitää tapahtua, jos on tapahtuakseen. Kiva olisi, kun ori pääsisi säännölliseen starttirytmiin, ja sitä mukaa nähtäisiin, miten hevonen alkaa kehittyä”, hän pohtii.

Lähdeniemen tiluksille on muuttanut myös toinen suvukas kajaanilaisen Sivolan Tilan kasvatti, ruuna Sivolan Viri (I.P. Lento – Virimai 23,6). Sekin on 6-vuotias, ja I.P. Timantti ja Sivolan Viri ovat jo Kainuun vuosiltaan toisilleen tutut.

”Sattumalta molemmat tänne tulivat, mitään suunniteltua ei siinä ollut. Aika uskomaton juttu, sillä I.P. Timantti ja Sivolan Viri olivat varsana siellä Sivolassa yhdessä. Ne olivat tarhakavereina kaksivuotiaaksi asti, ja sitten ne kulkeutuivat tänne satojen kilometrien päähän samaan paikkaan toisistaan tietämättä ja riippumatta”, Lähdeniemi ihmettelee.

Hän kertoo, että Stablemen's Teamin omistamalla Sivolan Virillä on ollut omat murheensa, minkä vuoksi radoille ei ole vielä ehditty.

”Kykyjä löytyy, ja ruunan kanssa on tehty kovasti hommia. Talven aikana sitten nähdään, meneekö Sivolan Viri toivottuun suuntaan”, Lähdeniemi linjaa.

Talvesta puheen ollen, Lähdeniemi manaa Pirkanmaalla sijaitsevan Punkalaitumen kuluvaa talvea.

”Nyt on sentään kymmenen astetta pakkasta, mutta kuten sanoin, syksy oli ihan karmea ja se jatkui kauan. Näihin päiviin asti oli kurakeli, ja semmoinen työllistää hemmetisti pesuhomman ja muun myötä. Lunta on milli maassa. Se milli olisi tilillä kiva, mutta maassa se ei riitä mihinkään”, Lähdeniemi nauraa.

Ravurien valmentaminen on Lähdeniemen sivuelinkeino. Päätoimi on maanviljely. Lähdeniemen treenilistalla on peräti 12 hevosta, mutta todellisuudessa pääluku nousee vielä suuremmaksi.

”Kyllä tässä töitä saa tehdä. Ikää tulee, mutta päivät ovat pitkiä. Koronan ajan on tehty yhteistyötä Okkolinin Teemun kanssa. Teemulta on käynyt hevosia tässä ja minulla on ollut siellä starttaavia. Yhteistyö on toiminut sujuvasti, eikä mitään ongelmia ole ollut”, 53-vuotias Lähdeniemi lausuu. Hänen hevosistaan ovat Okkolinin väreissä niittäneet viime kuukausina menestystä Avot, Junjori ja Wuuga. Kaikki ovat tehneet läpimurtonsa vasta myöhäisemmällä iällä.