Tällä kaudella viisi kertaa voittanut Felisia palasi kotitalliinsa - ”Tamma on minulle tärkeä hevonen, sillä se on ensimmäinen kasvattini”

Terhi Piispa-Helisten

Felisia juhlinnan kohteena Seinäjoella Kuninkuusravien perjantaisissa lounasraveissa. Tamman vasemmalla puolella on Felisian viidestä voitosta neljä ohjastanut Pekka Vehviläinen. Oikealla puolella ovat Tarja Isokoski ja Toni Laakkonen.

6-vuotias Felisia (Frans – Vieskerin Tyttö 32,0ke) on ravannut uransa tähänastiset 33 kisaa ylivieskalaisten Tarja ja Jussi Isokosken valmennuksesta käsin. Kaksivuotinen leasing-sopimus tuli päätökseensä, ja Felisia palasi kasvattajansa Helena Mehtälän talliin.

Viime vuodesta mojovan kehitysloikan ottanut Felisia on yltänyt tällä kaudella viisi kertaa ykköseksi, kolmesti kakkoseksi ja kerran kolmanneksi. Tamma on kohennellut ennätyksensä lukemiin 28,2ake. Tulos syntyi Kaustisen Speedex Specialin 3 000 euron arvoisen finaalivoiton kylkiäisenä. Felisia muistetaan myös Seinäjoen kuninkuusraviperjantain oheislähdön ykkösenä. Tamma on tienannut tällä kaudella lähes 13 000 euroa.

”Hain Felisian eilen kotiin, kun liisinki päättyi. Hyvin olivat tammaa Ylivieskassa pitäneet, ja kyllä molemmin puolin oltiin haikein mielin, kun Felisian piti lähteä. Tamma on minulle tärkeä hevonen, sillä se on ensimmäinen kasvattini”, juttelee Ylivieskan läheltä Nivalasta kotoisin oleva mutta jo pidempään Sysmässä asunut Helena Mehtälä.

”Tulostaulukin kertoo, että Ylivieskassa on tehty oikeita asioita. Jännää on ollut seurata tamman otteita radoilla, ja on se yllättänyt, että Felisia on mennyt noin hyvin. Viisi ykköstä yhden kauden aikana on kova luku. Kuninkuusravivoitto oli hieno hetki, vaikka todistinkin sitä töissä. Pääsin raveihin vasta seuraavana päivänä, mutta sitten kyllä juhlittiin.”

Mehtälä ei haaveile Kuninkuusraveista ja kuningatarkisasta.

”En minä sellaisia uskalla edes ajatella. Kunhan pääsee hevosten kanssa vain harrastamaan. Olen töissä matkailualalla tässä leirintäalueella.”

Mehtälä kaavailee, että joulukuussa tiheästi starttaillut Felisia saa nyt huilata ja radoille palataan tuonnempana. Mehtälällä on tallissaan kaksi ravuria ja kaksi siitostammaa.

”Molemmat tammat jäivät viime kesänä tyhjiksi. Hevosinnostus tuli sen myötä, kun olen maatalon tyttö. Isä teki hevosilla töitä, mutta ravureita meillä ei ollut. Raveissa kyllä kierrettiin isän kanssa. Muiden hevosia hoidin, ja siitä se lähti”, Mehtälä muistelee.