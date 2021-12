Forssin perheen jouluun kuuluu kilometrejä mutta myös sauna - tipsejä kolmiin raveihin

Ville Toivonen

Marjo Kivimaa ja Mika Forss viettävät joulua tällä kertaa Ruotsin puolella ja vain osan perheestä seurassa. Kuvassa kaksikko on Gerri's Trixin kanssa Vermossa.

Forssin nuorempi poika Miika on tullut Ruotsiin pariksi päiväksi. Huomenna jouluaattona osa perheestä on kasassa "Sisulla" Tukholman pohjoispuolella. Kuitenkin pojista vanhempi Markus on juuri Halmstadissa Jerry Riordanin tallilla ja tytär Meeri Belgiassa Anna-Juulia Kontion tallin ratsuhevoshommissa.

"Ei porukkaa saa nyt tämän paremmin kasaan jouluksi", Mika Forss hymähtää.

"Huomenna lämmitetään Sisun ulkosauna ja koitetaan nauttia vähän joulusta sillä porukalla. Miika iloitsi tästä illan Halmstadin reissusta, kun saa nähdä isoveljeä samalla. Siellä asustaa kuulemma aikamoinen työnarkomaani (Markus). Kärpänen tuntuu puraisseen kunnolla. No tässä varmaan muutaman vuoden sisään selviää, haluaako nuori herra tehdä tätä työtä, vai jotain muuta, mutta into vaikuttaa olevan kova."

Millainen oli vuosi 2021?

"Mukava Lara Bokon (Oaksin 2,8 miljoonan kruunun ykköspalkinnon voittaja) ansiosta ja ilman sitäkin olisi tullut plussaa, joten sopivasti nousujohteisesti menee. Sitä on jo oppinut, että välillä onnistutaan ja välillä on laihempaa. Hevosten urheiluahan tämä on, vaikka pitäähän meidän kuskienkin yrittää pysyä vireessä. Työtä tehdään ja onneksi välillä saadaan tuloksiakin. Palkitsevinta on ehkä, kun hevosten taustavoimat ovat tyytyväisiä, eikä se aina tarkoita voittamista, vaan vain jo ravia pääseminen saa välillä kiitosta."

Autolla ajamista tulee tosiaan tänä jouluna aika reippaasti?

"No niin tulee, kun tehdään nyt nämä molemmat pitkät reissut nimenomaan autolla. Onneksi sunnuntain Solvalla on lähellä, ja senkin jälkeen tulee joku vapaapäivä. Nyt saa kyllä istua!"

Onko tulossa menestyksiä?

"Toivottavasti! Illan viisi ovat minusta kaikki mahdollisia menestyjiä. Jos lähtee parhaasta päästä luettelemaan, niin Gandhi Boko (T75-7) on varmaan aika lähellä johtaa koko matkan. Se avaa niin lujaa, että ainakin varmaan pääsee keulaan. Aurora Showta (T75-4) valmentaja Magnus Dahlén kehuu kyllä, että treenaa tosi hyvin. Sillä on tähtäin jossain Axevallan uudenvuodenaaton lähdössä."

"Tresexton (T75-6) on myös iskussa, Donna (T4-4) ja Nanny's Girl (T4-3) samoin! Kuitenkin tuolla kolmikolla on paperilla aika kovat vastassa, ja saa nähdä kuinka onnistutaan."

"Uumajassa M.T.Oberon (T75-7) on selvästi kovin sauma. Ruuna on minun silmissäni tosi hyvä heppa sarjoihonsa, ja viime esitys oli tavallaan pettymys, vaikka hyvin johtavan rinnalta tsemppasikin. Kuitenkaan se ei ollut ihan parhaimmillaan ja nyt odotan enemmän. Ladybug Lara (T75-6) ja Burj Khalifa (T75-5) ovat tosi hyvässä lyönnissä, mutta lähtöpaikat ovat riskialttiita, ja tarvitaan apuja. Ladybug on parantanut ja Burj Khalifalla ajettiin tarkoituksella nätti reissu, ja se tuli juosten maaliin. Muilla eli Hesiodilla (T75-1), Enge Lincolnilla (75-3) ja Hugo Bäckillä (75-4) ei ole suuria toiveita ainakana voiton suhteen. Hesiodin lähdön taitaa voittaa Selmer I.H. - oli se niin hyvä viimeksi."

"Solvallassa tapanina Beckham (75-5) on hyvä sauma voittaa finaali. Ori lähtee itse asiassa kovempaa, kuin on nähty. Lähtöpaikka on ihanteellinen kaikissa taktiikoissa. Se kestää tehdä ratkaisuja, ja ajattelen että onnistumisen mahdollisuus on tosiaan hyvä. Djokovicillä (75-6) uskon myös mahdollisuuksiin. Ruuna on sarjoihinsa hyvä heppa ja treenaa kuulemma hyvin. Sillä on pientä taukoa, kun oli räkätautia, mutta se meni nopeasti ohi valmentaja Matti Nisosen mukaan. Muista Backwood's Brandon (T4-4) treenaa kuulemma myös Petri Salmelan kertomana hyvin, mutta en osaa sanoa vielä vastuksesta oikein mitään, tässä on vielä päiviä aikaa opiskella."