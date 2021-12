Vermon ajajachampioniksi palannut Antti Teivainen: "Uudenvuoden tunnelma on sekä tosi iloinen että vähän vaisukin"

Antti Teivaisella on ilo pinnassa: Vermossa liigamestariksi kruunattu 61-vuotias on terve ja ohjastaa elämänsä keväässä. Tallin Zumuman taistelee iltapäivällä vuoden voitokkaimman tittelistä. Kuitenkin myös huoli alan tulevaisuudesta painaa.

Ville Toivonen

Antti Teivainen, 61, pitää onnistuneesti kiinni paikastaan raviurheilun huipulla mutta on myös huolissaan tulevaisuudesta.

Antti Teivaisella ei juuri nyt ilonaiheita puutu, ja hän myös osaa arvostaa tilannettaan. Toisaalta ilmassa väreilee myös huoli tulevaisuudesta ravialan ammattilaisena sekä koko lajista. Illalla Teivainen kilpailee kumppaninsa Miia Salmisen ja kotitallinsa Zumumanilla vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä Redemptionin kanssa. Molemmat ravurit ottivat tiistaina Teivosta ykköset ja jälkimmäinen johtaa yhdellä, mutta Zumumanilla on vielä "tasoittava vuoro" Forssassa viiden jälkeen. Jos Zumuman voittaa, kärkitila jaetaan huikealla 17 voitolla 2021 aikana. Jos ei, Redemption on voitokkain. Harvana vuonna on noustu noin komeisiin lukemiin, ja esimerkiksi suomenhevosten ykkönen 2021 Hottinen ylsi 14:ään.

Teivainen palasi lisäksi kotiratansa Vermon ajajakuninkaaksi keskiviikkona tauon jälkeen. Edellisen kerran hän oli ykkönen Vermossa 2009. Viime vuonna Teivainen ohjasti 162 ykköstä. Tänä vuonna ennen Forssaa kasassa on 161, mitkä lukemat ovat parhaita nurmijärveläisellä sitten kauden 2012. Teivainen sairastui 2019 syöpään mutta on tulostenkin perusteella parantunut - reippaasta olemuksesta puhumattakaan.

"Vointi on hyvä, ja jollain tavalla sairastumisesta nouseminen on ehkä tosian vahvistanut minua", Teivainen myöntää.

"Elämä on erikoista. Yhdessä hetkessä tuntuu, että oliko tämä tässä ja seuraavassa taas ehkä paremmalta kuin koskaan. Siksi Vermon titteli esimerkiksi tuntuu kyllä kieltämättä erittäin hyvältä. Kilpailu on kovaa, mutta sittenkin on saatu onnistumisia."

Miltä tuleva vuosi näyttää?

"Ihan hyvältä näistä lähtökohdista, mutta samalla mietityttääkin moni asia. Muun muassa ohjastajien pukukopissa on tällä hetkellä. Kustannukset, kuten pottoaine, kallistuvat, sakot kovenevat ja pelottaa hieman että ohjaako tätä laivaa nimeltä raviurheilu tällä hetkellä oikein kukaan. Huolenaiheitakin siis löytyy."

"Itse saan hyvin usein laiskoja hevosia ajettavakseni, ja se mietityttää tulevan vuoden tiukemmassa rangaistusskaalassa. Ilman muuta tärkeä asia, ja ajotavat ovat siistiytyneetkin valtavasti jo viime vuosina. Kuitenkin ennen kaikkea pitäisi saada yhtenäinen linja aikaiseksi eri tuomaristojen kesken. Toisaalta keskustelullekin pitää olla tilaa. Voitosta täytyy tietyissä puitteissa saada ajaa, muuten laji kärsii toisella tavalla: kysytään mikset ajanut voitosta? Samoin hevosaines on kirjavaa. Osa hevosista on osaavampia, osassa lainaohjastajalla on vähän opettajankin roolia: täällä kilparadalla toimitaan näin. Ei niin että niitä hevosia lyötäisi tietenkään, mutta niin että välillä joutuu neuvomaan hevosta, että näin toimitaan, ei noin. Onneksi jalostus menee eteenpäin ja parhaat osaavat jo kaiken itse. Kuitenkin meillä on kaksi kilpailevaa rotua ja niillä on omat erityispiirteensä."

Tuleeko menestystä uudenvuodenaattona tai -päivänä?

"Zumuman (T5-4, Forssassa tänään kloi 17.11 )on paras sauma, vaikka voltista on viime ajoilta vähemmän kokemusta ja vaikka takaa tulee kovia. Hevosen vire on kuitenkin erinomainen ja kovasti yritetään. Muut ajokit ovat enemmän tai vähemmän sijoittujatyyppiä."

"Vermossa Pauhis (T75-1) lähellä, vaikka nyt ehkä jäädään johtavan rinnalle kukaties. Hevonen suorittaa hienosti ja siitäkin voidaan onnistua. Pauhis on laiska ja nimenomaan sellainen, jota joutuu kannustamaan, ja tuleva vuosi näyttää, kuinka oriin kanssa 'uusilla säännöillä' pärjätään. Uskon että hyvin. Vermonkin muiden ajokkien kanssa mennään matalammalla profiililla. Haetaan nappijuoksuja ja onnistumisia sitä kautta."

Pilvenmäen uudenvuodenaaton ravit alkavat kello 15. T5 menee kiinni 16.10. Vermon lauantain T75-ajot alkavat klo 13 ja pääpeli sulkeutuu 14.45.