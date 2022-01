Miljoonalähtö kaksivuotiaille Tanskaan jo tänä vuonna: Disney-mies Keld Gregersen ja entinen Elitloppet-kenraali Klaus Koch ideoivat

Tanskan raviurheilu on todella perinteikäs historialtaan, mutta tuntuu nukkuvan ruususen untaan näinä aikoina. Se pyörii sittenkin, sillä ensi syksyksi on tekeillä lähtö pääradalle Charlottenlundiin, jonka ykköspalkinto olisi hurjat kaksi miljoonaa Tanskan kruunua!

Ville Toivonen

Aiempi Solvallan sportchef Klaus Koch (keskellä) on nyt mukana järjestämässä Euroopan suuripalkintoisinta kaksivuotislähtöä syntymämaahansa Tanskaan.

Kyseessä olisi näin Euroopan suuripalkintoisin kaksivuotiskisa ja yksi suurimmista ikäluokkalähdön palkinnoista missään maassa muutenkin. Tämän päivän kurssin mukaan euroissa ykköspalkinto tekisi 260000!

Jyllantilainen kiinteistösijoittaja Keld Gregersen, joka on tunnettu hevosenomistajana Stutteri Disneystään ja kasvateistaan, joiden nimet viittaavat Aku Ankan hahmoihin, sai idean kisaan Kanadasta ja Mohawk Million kilpailusta. Mohawk Million on myös kaksivuotiskisa, jossa palkinnot tulevat lyhentämättöminä hevosenomistajilta. Samaa ideaa aiotaan toteuttaa Kööpenhaminan raviradan Charlottenlundin derbyviikonlopulle jo tänä vuonna suunniteltavassa lähdössä.

Ajatuksena on myydä 30 osallistumisoikeutta 100000 kruunun hintaan eli 13000 eurolla. Mohawk Millionissa osallistumisoikeus maksoi 100000 dollaria eli peräti 88000 euroa päivän kurssilla, mutta oikeuksia osallistua oli myynnissä vain 10.

"Lunden Millionsin" (kuten Mohawk Millioninkaan) osallistumisoikeuden ostajan ei tarvitse suunnitelman mukaan nimetä hevostaan kisaan ennen kuin vasta noin kolme viikkoa ennen karsintoja. Suurhevosenomistajalla saattaa olla useita lupaavia kaksivuotiata, joista hän voi valita parhaan tai miljoonakisaan voi vaikkapa "vuokrata" käyttöön lupaavan kaksivuotiaan. Kukin osuuden halitija voi tehdä osallistumisoikeudellaan periaatteessa mitä haluaa.

Mainituille 30:lle järjestetään kolmet karsinnat syksyllä, yksi Tanskassa, yksi Keski-Euroopassa ja yksi Ruotsissa. Finaali ajetaan Charlottenlundin Derbyn ajankohtana, perinteisesti elo-syyskuun vaihteessa.

"Tavoite on saada kaksivuotislähtö pystyyn jo täksi syksyksi", Keld Gregersen kertoo.

"Minulla on paras mies, Klaus Koch, joka on järjestänyt Elitloppetia ja on parhaiten verkostoituneita koko maailmassa, palkattuna järjestämään kisaa. Idea tuli tosiaan toisaalta Mohawk Millionista - toisaalta paineesta saada lisää virtaa raviurheiluun ja Tanskalaisiinkin raveihin. Nyt on vain liian vaisua vähän joka rintamalla. Laji tarvitsee isoja palkintoja, joka tuo julkisuutta, mutta Tanskassa esimerkiksi on ollut vaikea kilpailla palkintorahoissa. Tässä on nyt ratkaisu, jossa raha tulee ulkopuolelta. Raviurheilun ei tarvitse tuskailla budjettinsa puolesta!"

"Ajatus on tehdä kisaan myös vastaava kolmevuotislähtö, mutta soita Klausille! Hän tietää nyt yksityiskohdat ja kertoo, missä mennään. Olen tosi innoissani joka tapauksessa, sillä tästä on tullut yhteydenottoja jo Hollannista, Saksasta, Italiasta, Ranskasta ja Ruotsista tietenkin, vaikka asia on uusi. Toivottavasti Suomestakin, tai tässähän sitä jo on!"

Mikä on "Charlottenlund Millionsin" tilanne juuri, Klaus Koch, takavuosien Elitloppet-kenraali, Tanskan ravien veturi ja mm. superhevonen On Track Piratenin kasvattaja?

"Työskentelemme nyt sen eteen, että saisimme sen lanseerattua jo tämän vuoden derbyviikonlopulle Kööpenhaminaan. Kuitenkin on olemassa sääntöyksityiskohtia, kalenteriasioita ja esimerkiksi kasvattajaraha-asioita eri järjestävien maiden kanssa, jotka on selvitettävä ja lyötävä lukkoon. Tahtotila tuntuu olevan kuitenkin joka suunnalla, ja olen hyvin optimistinen."

"Tämä sisältää Tanskan ravien, eurooppalaisen raviurheilun, hevoskasvatuksen ja kaiken kannalta pelkästään plussia minun nähdäkseni. Karsintoja on ehkä tulossa Hollantiin, Tanskaan ja mahdolisesti Solvallaan, mutta on vielä aikaista sanoa. Finaalipaikka Tanska ja Charlottenlund on sitten sopivasti siinä keskellä. Tänä vuonna mennään varmaankin kaksivuotislähdällä. Olisi tärkeää saada pallo liikkeelle mahdollisuuksien mukaan jo tänä vuonna. Seuraavalle kaudelle kaavaillaan sitten kolmevuotislähtöä samalla periaatteella. Mahdollisesti osallistumismaksu olisi hieman pienempi, mutta osallistujamäärä toisaalta mahdollisesti suurempi. Näin saataisiin hieman kansanomaisempi ei niin kallis kisa osallistua, johon kuitenkin tulisi iso palkinto."

"Tanskassa kasvattajaraha on 15 prosenttia, ja sellaisilla kasvattajapalkinnoilla tässä on tavoite mennä kautta linjan, mutta katsotaan millaiseen kuvioon päädytään? Kuitenkin ravurikasvatukselle tulee jo iso piristysruiske, jos kisa saadaan liikkeelle, kun kasvattajien nuorille hevosille tulee uusi tilaisuus voittaa todella isoa rahaa jo nuorena. Lundenin viikonloppuna järjestetään myös Derbyhuutokauppa tavan mukaan vuoden ikäisille varsoille, ja ajatuksena on että miljoonafinaali ajetaan samana päivänä. Ensin ajetaan ravit, ja ihmiset näkevät, että varsoilla voi voittaa paljon, ja sitten myydään uusia varsoja."

Linkki tanskalaisen travservice-median sivulle alkuperäiseen uutiseen.

Eteläisessä Skandinaviassa "sillan toisella puolella" Malmössä tapahtuu myös nuorten hevosten lähtöjen ympärillä. Jägersron ravirata kertoi viikko sitten nostavansa Ruotsin suurimman kaksivuotiskilpailun Uppfödningsloppetin ykkösen tänä vuonna 700000 kruunusta 800000:een (n. 80000 euroa). Samoin yhteistoiminnassa Hollannin Victoria Park - raviradan kanssa ajettavan Breeders Coursen kaksivuotiaiden finaalin palkinto nousee 600000 kruunusta 700000:aan ja kolmevuotiaiden 700000:sta 800000:aan. Eli nuorilla hevosilla tosiaan tulee olemaan sillan molemmissa päissä kultaa kaivettavana.

Linkki Ruotsin ravimedian Travrondenin uutiseen Jägersron nuorten lähtöjen palkinnonkorotuksista.