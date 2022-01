”Eihän pääkisoissakaan ole hyvityksiä” - Menestystamma Varsovan valmentaja Saara Mäkinen näkee uudessa valintatavassa paljon hyvää mutta myös viilattavaa löytyy

Terhi Piispa-Helisten

Saarijärven Saara Mäkinen ja hänen silmäteränsä Varsova voittotunnelmissa Seinäjoen kuninkuusraviviikonloppuna. Paikkaa kuningatarkisaan ei Varsovalle lohjennut, mutta tamma vei nimiinsä lauantaina oheislähdön.

Eilen uutisoitiin, että kuninkuus- ja kuningatarkisan osallistujien valintamalli uudistuu. Asiasta voit lukea lisää täältä. Uusi systeemi keräsi tuoreeltaan kehuja muun muassa Antti Tupamäeltä.

Viime vuoden kuningatarkisasta niukasti rannalle jääneen taistelijatamma Varsovan omistaja, valmentaja ja ohjastaja Saara Mäkinen ei sen sijaan varauksetta lämpene mallille.

”Ensinnäkin haluan sanoa, että uusi malli on hyvä alku ja vanhassa valintatavassa oli enemmän vikoja. Orien ja tammojen tilannetta on helpompi seurata tässä uudessa pistemallissa. Vanhassa systeemissä valinnat teki asiantuntijaraati, ja kun olit rankingissa vaikka kymmenentenä, niin saatoit silti pudota pois kisasta. Ranking ei ollut sitova, ja sen tekivät eri ihmiset kuin lopulliset valinnat, ja ne valinnat olivat usein mielipidekysymyksiä. Pienellä viilauksella tästä uudesta systeemistä tulee erinomainen”, Rähälän tilaa pitävä Saara Mäkinen toteaa.

Mitä ne viilaukset sitten ovat?

”Mun mielestä tieto tästä uudesta mallista tuli liian myöhään. Sen olisi voinut julkaista jo syksyllä, jolloin hevosten kilpailukalenterit olisi voinut miettiä tätä silmällä pitäen. Nyt monella on tehtynä suunnitelmat jo kauas tulevaisuuteen, ja siinä voi iskeä paniikki, kun tämä uusi malli tuli tietoon vasta nyt”, Mäkinen aloittaa.

”Mallin isoin epäkohta on kuitenkin se, että varsinkin tammoille on volttilähtöjä runsaasti, ja niissä paalun osallistuja saa yhtä paljon pisteitä kuin vaikkapa 40 metrin pakilta starttaava. Eihän pääkisoissakaan ole hyvityksiä, vaan kaikki hevoset ovat samalla viivalla. Etenkin tammapuolella voi kerätä paalulta hirmupisteet. Toivotaan, että kesällä ei ole yhtä paljon tasoitusajoja ainakaan pienillä 25 000 – 30 000 euron paaluilla kuin keväällä on, kun silloin pisteissä on vielä kerroin.”

Mäkinen jatkaa, että malli suosii uutterasti kilpailevia hevosia. Hänen mukaansa tämä voi heijastua osallistujan suoritukseen itse seppeletaistossa.

”Voiko olla pääkisassa parhaimmillaan, jos juoksee sitä ennen tiheästi kilpaa ja kerää pieniä pisteitä? Ja ne, joilla kestää ajaa kilpaa, saattavat tykittää joka ikisen lähdön. Hevonen voi olla vaikka viides viisitoista kertaa ja saada sillä kovan pistesaaliin. Pitäisikö sitten olla joku raja, moneenko pistelähtöön saa osallistua tai monestako pisteet lasketaan”, Mäkinen pohtii.

”Monelle - niin kuin tietty itsellenikin – olisi jo mukaan pääseminen suuri juttu, ja niinhän sen pitää ollakin. Pääkisojen urheilullisuus voi kuitenkin samalla kärsiä, jos mukaan pääsee pelkästään ahkerasti kisoja kiertämällä.”

Mäkinen peräänkuuluttaa sitä, että hevosten tulisi soveltua kolmen kisan vaativaan kokonaisuuteen.

”Uudessa mallissa unohtuu ajatus siitä, mitkä hevoset kestävät kokonaiskilpailun. Toki sitä on vaikea arvioida ennakkoon, ja moni ensikertalainen yllättää positiivisesti. Toki niiden kahden viimeisen paikan osalta voidaan sitä kestävyyttäkin puntaroida”, Mäkinen viittaa uuden mallin päätoimikunnalle jättämään veto-oikeuteen pistetaulukossa sijoilla 11 ja 12 olevien hevosten osalta.

”Yleisö haluaa nähdä 12 parasta hevosta, jotka ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa pääkilpailun aikaan, ja siihenhän valinnoissa on vain ja ainoastaan pyrittävä.”

Mäkinen herättää kysymyksen siitä, että pitäisikö malliin rakentaa voittosummalaskuri, joka antaisi pisteitä myös Kohti Kuninkuusraveja -sarjan ulkopuolisista meriiteistä.

”Jos voitat vaikka 75-lähdön, niin onhan se varsinkin tammalle kova temppu, mutta siitä et saa mitään pisteitä, jos lähtö ei kuulu Kohti Kuninkuusraveja -sarjaan. Entä jos hevosella on vaikka viisi ykköstä 75-lähdöistä, mutta se ei ole osallistunut tai onnistunut karsintasarjaan kuuluvissa lähdöissä. Kun noita lähtöjä, missä jaetaan pisteitä, ei kuitenkaan ole tasaisesti koko maan osalta, niin olisi hyvä, että myös muille saavutuksille annettaisiin joku arvo”, Mäkinen linjaa.

Hän nostaa esille omakohtaisen esimerkin Vermosta 30. huhtikuuta. Silloin tarjonnassa on Kohti Kuninkuusraveja -sarjaan kuuluva tammalähtö 30 000 euron paalulla ja 40 metrin pisimmällä takamatkalla. Samoissa raveissa on Toto75-sarjana 2600 metrin ryhmäajo enintään 95 000 euroa tienanneille.

”Tuo 2600 metrin ryhmä olisi sarjana esimerkiksi Varsovalle paljon parempi kuin se tammalähtö. Kun 75-voitosta saa 0 pistettä ja tammalähdön ykkösestä napsahtaa 75 pistettä, niin valmentaja pakotetaan valitsemaan tietty sarja.”

Mäkisen tallin kirkas tähti Varsova ei vielä ole käynnistänyt kautta 2022. Tamma jäi pois tapaninpäivän startista, ja näin tuorein kisa on päivämäärältä 11. joulukuuta.

”Hiukan huonoa on kuulunut Varsovalle, mutta ehkä nyt käyrä osoittaa ylöspäin. Tapanina tamma jäi pois, kun se tuli taas mystisesti kipeän oloiseksi. Varsova on mahastaan herkkä. Vähän kun jostain kiristää, niin koko paketti menee sitten sekaisin ja ravikin hukkuu. Tammalla ei ole ajettu täällä kotona kertaakaan tänä vuonna, mutta olen just lähdössä sillä ratsastamaan, jos se vain pitää mut selässään”, Mäkinen nauraa.

”Varsovalla on eri merkit kuin normaalilla hevosella, ja saatan kaikesta huolimatta ilmoittaa tamman ensi viikolla Vermoon. Katsotaan nyt rauhassa.”