Tanpopon paluu lähenee – Kaisa Tupamäki-Kukkamon startti kauteen 2022 on ollut lennokas ja tallissa on uusia kiinnostavia nimiä

Ville Toivonen

Kaisa Tupamäki-Kukkamon suojattien kausi 2022 on käynnistynyt lupaavasti. Treenissä on uusia kiinnostavia nimiä, ja ovella kolkutteleva siitossesonkikin näyttää Stall Blombacken osalta hyvältä, joten mikä on tallipäällikön hymyillessä.

Kaisa Tupamäki-Kukkamon suojattien lähtölaukaus kauteen 2022 on ollut yhtä starttia vaille sataprosenttinen. Tallin hevoset ovat kilpailleet viidesti ja voittaneet neljästi. Valmennuslistoilla on kaksi uutta mielenkiintoista hevostakin, toissavuotinen SM-kolmonen Tanpopo ja valiomenijä Virin Vihtori.

Matias Salolla aiemmin valmentautunut ja liki 63 000 euroa radoilta rahaa ravannut Tanpopo on ollut Mikkelissä parisen kuukautta. 8-vuotias räväkkä kiritykki on voittanut uransa 45:stä kisastaan 19. 11,2-aikaisen huippuravurin tuorein kisa on päivämäärältä 10. marraskuuta.

”Ruuna tuli tähän sillä ajatuksella, että kokeillaan näillä meidän konsteillamme kuntouttaa. Tanpopo tuntuu käteen mukavalta, ja ruuna on virkeä”, Kaisa Tupamäki-Kukkamo raportoi.

”Justiinsa omistajien kanssa soiteltiin, kun tilanne jäi vähän auki, että haluavatko he alkaa itse kilpailuttaa vai miten. Omistajat olivat sitä mieltä, että me ehdottomasti saadaan kokeilla starttaamista, jos tilanne alkaa siltä näyttää. Ei mitään suuria odotuksia ladata, mutta joo, sormea voi alkaa laittaa sarjaliitteelle kuukauden sisällä. Jos vain löytyy sopiva sarja, kun iltaraveissa ei tämänrahaisille tunnu nyt olevan lähtöjä.”

Tupamäki-Kukkamo on tyytyväinen Tanpopon nykytilanteeseen.

”Miksei voi sanoa niinkin, että kuntoutusjakso on mennyt yli odotusten. Hevonen on piristynyt, mutta sillä on omat pienet ongelmansa. Tulevat startit sitten näyttävät sen, ollaanko me päästy niiden yläpuolelle.”

Sherwood Stable Oy:n omistama 11-vuotias sukuori Virin Vihtori (V.G. Vihtori – Muiston Viri) on kunnostautunut sekä kärry- että monté-lähdöissä. Sen 128 kisaa käsittävän uran varrelle mahtuu 15 voittoa ja 29 himmeämpää totosijaa. Orin voittosumma on runsaat 66 000 euroa.

”Virin Vihtorissa oli pientä sanomista, ja se tuli tänne kuntoutettavaksi. Ori nousi nopeasti kuntoon, ja omistaja oli sitä mieltä, että hän jättäisi hevosen meille treeniin ja että kokeiltaisiin meidän systeemeillämme. Jossakin kohtaa aletaan ajaa kilpaa, mutta vielä ei ole hinkua radoille. Nyt keskitytään treenaamaan, kun on näin hienot kelit. Virin Vihtorikin on pirteä ja hienon tuntuinen, mutta tosi nätisti on vielä menty”, Tupamäki-Kukkamo kertoo.

Tallin tähtiin kuuluva pikkuprinssi ja Tawaststjernan Muistoajon voittaja Kinderi toipuu operaatiosta. Orin tähtäimet ovat kesässä.

”Leikkaus tehtiin joulun alla, ja Kinderi on ollut sen takia helpommalla. Oria vaivasivat takajalkaan tapaturmaisesti tulleet irtokappaleet. Toivotaan, että operaatiosta oli apua”, Tupamäki-Kukkamo toteaa.

”Loppukausi sujui mollivoittoisesti, kun hevosessa oli piilevää virustakin. Koetetaan nyt myös alakerran puolesta, jos saataisiin hevosta parempaan reilaan. Tarkoitus on ruveta pikkuhiljaa treenailemaan, mutta vielä Kinderi on enemmän kuntoutuspuolella.”

Alkuvuoden menestyksen Tupamäki-Kukkamo ottaa tyynesti mutta ilolla vastaan.

”Kausi on kyllä lähtenyt erikoisen hyvin käyntiin, täytyy olla hirmu tyytyväinen.”

Hevosmäärää hän pitää tällä hetkellä sopivana. Tupamäki-Kukkamon mukaan heillä kortteeraavista hevosista valtaosa on kuntoutettavia.

Kevään koittaessa myös siitossesonki starttaa. Tuoreimpana Tupamäki-Kukkamon ja hänen miehensä Vesa Kukkamon Stall Blombacken orikaartiin liittyi kilpauransa päättänyt Camri. Lisää Stall Blombacken orikuvioista ja viimevuotisista asiakasmääristä voit lukea täältä.

”Mielenkiintoiselta näyttää, ja suomenhevosorit tuovat kokonaisuuteen oman mausteensa. Viime vuoden asiakasmääriin oltiin siitospuolella tyytyväisiä”, Tupamäki-Kukkamo sanoo.