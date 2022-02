Kolme suomenhevosoria ykköspalkinnolle jalostusarvostelussa – lämminverisissä yksilöarvosteluja ja jälkeläisarvosteluja

Suomen Hippos / Pirje Fager-Pintilä

Ensimmäisellä palkinnolla arvosteltu V.G. Voitto sai tuomariston erityiskiitokset. Oria esittää Mikko Valtonen.

Lahdessa järjestetyillä juoksijaoripäivillä arvosteltiin tänään suomenhevosia. Korkeimman eli ykköspalkinnon saivat Siirin Valtsu, Vieskoff ja V.G. Voitto.

Kakkospalkinnon saivat Zelos ja Sipisee. Kolmospalkinnolla arvosteltiin Päivän Pokeri, Issakan Valo ja Hissun Feeniks. Ilman palkintoa hyväksyttiin Karelia, Alpertto, Sarmööri, Huisi Hemmo, Vonkari ja Piitaikuri.

”Hevoset esitettiin tänään pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Erityistä kiitosta annamme tältä päivältä V.G .Voitolle, joka oli näyttävä ja sai hyvät rakennepisteet”, kertoo arvostelulautakunnan puheenjohtaja Heidi Sihvo Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Orikohtaisia pisteitä ja arvosteluja ei ole vielä kirjoitushetkellä päivitetty Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään. Kuvia perjantaina arvostelluista hevosista sekä videotallenne tapahtumasta löytyy Suomen Hippoksen tiedotteesta.

Lämminveriset arvosteltiin torstaina. Yhdeksän oria kävi läpi yksilöarvostelun ja kaksi oria jälkeläisarvostelun.

Yksiläarvostelun korkeimmat pisteet sai 69 kokonaispisteen Lewis Ale. Se merkittiin jalostusarvosteluluokka kolmeen. Samaan luokkaan menivät myös Maxus, Zephyr Kronos, Im Your Captain, Livinonthedash ja Gizmo De Veluwe. Jalostusarvosteluluokka neljään meni Reiligious ja viiteen Affogato sekä Langen's Greyhound.

Jälkeläisarvostelussa nähtiin jo siitosoreina mainetta niittäneet Going Kronos ja Djali Boko.

”Päivän aikana nähtiin suvultaan, suorituksiltaan ja rakenneominaisuuksiltaan erilaisia oriita. Yksilöarvostelussa korkeimman kokonaispistemäärän sai nuorena hyvin menestynyt, Suomessa syntynyt ori Lewis Ale. Päivän parhaana palkittiin kuitenkin jälkeläisarvosteltu ori Djali Boko (Ready Cash – Lucky Lavec, Pine Chip). Oriilla on Ruotsissa hieman yli 180 jälkeläistä, mutta kilpailleita on vasta noin 30. Kilpailleissa jälkeläisissä on jo muutamia ikäluokkamenestyjiä ja ori on näiden perusteella mielenkiintoinen lisä kotimaiseen hevoskasvatukseen. Lautakuntaa miellytti myös Djali Bokon tyyppi ja rakenne, ja ori esitettiin hienossa kunnossa,” kertoo tiedotteessa Minna Mäenpää Suomen Hippoksesta arvostelulautakunnan puheenjohtajana.

Kuvia torstaina arvotelluista oreista sekä videotallenne tapahtumasta löytyy Suomen Hippoksen tiedotteesta.