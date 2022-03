Kuuluisa valmennuskeskus Haimoossa edelleen myynnissä - kysyjiä piisaa

Vanha Blue White Trottersin valmennuskeskus Vihdin Haimossa on ollut syksystä saakka - pitempäänkin - myynnissä. Kiinteistövälittäjä Ulla Beckerin mukaan tilaa kysellään viikoittain, mutta se on vielä myymättä.

Elina Paavola

Vihdin kuulu Karlsbergin tila, joka tuli tunnetuksi erityisesti viime vuosituhannella Blue White Trottersin suuruuden aikoina, on edelleen myymättä. Kuva ei liity Vihdin tiluksiin.

BWT:n suuruuden hetket ajoittuivat -80-luvulle, ja suuret onnistumiset tulivat Pekka Korven valmentamina. Karlsbergin tila oli viime syksynä ensin pakkohuutokaupassa ensin yhtenä 3. lokakuuta, sitten kolmena erillisenä kiinteistönä päivää myöhemmin. Yhtenä hinta nousi 406000 euroon ja kolmena hieman yli sen, mutta ulosottolaitoksen Etelä-Suomen Lohjan toimipisteen kihlakunnanvouti Juha Penttilä ei hyväksynyt tarjouksia. Tämän jälkeen Karlsbergin tila siirtyi kiinteistönvälittäjälle, missä se nyt on ollut myynnissä joitakin kuukausia.

"Kyselyitä on tullut hyvin, joten en ole huolissani", kiinteistönvälittäjä Ulla Becker kertoo.

"Niitä on tullut 1-2 viikossa ja tänäänkin (maanantaina) tuli soitto. Näyttöä järjestetään tälle kysyjälle, ja esimerkiksi helmikuussa oli yksi näyttö sovittu, mutta se peruuntui lumimyrskyn takia. Kyseinen (helmikuun) asiakas ilmoitti sitten haluavansa nähdä tilan vasta kun lumet ovat sulaneet. Tuo kuvaa tilannetta hyvin. Mitään ei ehkä tapahdu nopeasti, mutta kysyntää löytyy kyllä."

"Kyselyitä on tullut sekä hevosihmisiltä että täysin sen alan ulkopuolisilta. Tilan sijainti on loistava liikenneyhteyksien kannalta ja se on aika iso, joten vaihtoehtoja käyttötarkoituksiin varmasti löytyy muitakin."

