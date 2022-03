Voitokkaasti uransa Suomessa aloittanut Mr Courvoisier Iikka Nurmosen valmennukseen – Look Complete palailemassa sairastauolta radoille  

Terhi Piispa-Helisten

Look Complete nähdään osaomistajansa Jere Törmäsen arvion mukaan Ruotsissa radalla maaliskuun aikana.

Viime kesänä neljä perättäistä voittoa Suomessa Olli-Pekka Hämäläisen käsistä ottanut Mr Courvoisier on vaihtanut tallia Ruotsissa. Ruuna valmentautui syksystä alkaen Jörgen Westholmin valmennuksessa mutta on nyt siirtynyt Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon talliin viime viikolla. He talvehtivat hevosineen Eskilstunan raviradan läheisyydessä.

Ruotsin uran Mr Courvoisier aloitti juoksemalla 15-ajan täydeltä matkalta.

“Aloitus marraskuussa oli hyvä. Jostakin syystä ruuna ei kuitenkaan pystynyt parhaimpaansa seuraavissa starteissa Westholmin käsistä. Annetaan Iikan ja Jennin kokeilla Mr Courvoisierin kanssa”, kertoo hevosen omistavan Ecurie Grande Champagne Teamin osakkaisiin kuuluva Jere Törmänen.

Kuusivuotiaan ruunan viimeisin kilpailu oli Rommessa helmikuun puolesta välistä.

”Iikka ja Jenni saavat tutustua kaikessa rauhassa hevoseen. He päättävät ruunan tulevasta ohjelmasta.”

Entuudestaan Nurmosen ja Tuokon valmennuksessa on myös Törmäsen osaomistama Look Complete. 10-vuotiaaksi kääntynyt ruuna ei ole startannut sitten viime vuoden lokakuun.

Törmäsen mukaan sairastauolla ollut Look Complete nähdään radoilla Ruotsin puolella maaliskuun aikana.

”Sille tehtiin pieni operaatio jalkaan. 10 ikävuodesta huolimatta Look Complete edelleen pirteä ja iloinen. Mukava taas päästä seuraamaan todellisen symppishevosen edesottamuksia radalla. Se on tarjonnut meille omistajille todella monta ikimuistosta hetkeä”, kertoo Jere Törmänen Punaisen Ponin Omistajat -tallin suojatista.