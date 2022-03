Ympyrä sulkeutui: She Loves Youn veli tuli Janne Ranta-Krenkun valmennukseen

She Loves You oli 2010-luvun Suomen parhaita hevosia. Sen valmentaja Janne Ranta-Krenkku on tuonnempana tehnyt vuosia töitä Ruotsissa Menhammarille. Takaisin kotimaassa "Krenkku" on muissa töissä, mutta sai huippuhevosensa veljen Disco Infernon treeniinsä.

Janne Ranta-Krenkku tunnetaan monen hyvän hevosen, mm. She Loves Youn, valmentajana. Nyt kokemäkeläinen on päivätöissä, mutta valmentaa vapaa-ajallaa paria hevosta, joista uusin on She Loves Youn pikkuveli Disco Inferno.

Menhammarin vuosien jälkeen Ranta-Krenkku palasi kesällä 2020 Kokemäelle ja suoritti maarakennuksen ammattitutkinnon. Nyt hän tekee uuden koulutuksensa mukaisia töitä kotipaikkakunnallaan, mutta mukana on siis hevosharrastus edelleen. Uusin käänne toi valmennukseen tallin entisen huippuhevosen She Loves Youn (Love You) pikkuveljen Disco Infernon (Infinitif). Nelivuotias ruuna kilpaili syksyllä kahdesti ilman onnistumisia, vaikka koelähtö sujui lupaavasti 19,6-kilometriajassa.

Disco Inferno on myös She Loves Youn omistaneen Stall Macapellin hevonen eli taustalla on Nokian johtajana tunnetuksi tullut Olli-Pekka Kallasvuo. Sen on kasvattanut Classic Equine, kuten She Loves Younkin, ja Kallasvuo osti sen Ruotsin huutokaupasta. Ruuna on Ruotsissa syntynyt toisin kuin kuuluisampi Suomessa syntynyt sisarensa.

"Minä sen huutokaupasta kävin silloin tarkastamassakin", Janne Ranta-Krenkku kertoo.

"Disco Inferno on vain yksinkertaisesti myöhäinen, ja sen valmentaja Pasi Aikio suositteli lähettämistä tällaiseen pienempään kuvioon. Ikäluokkamenestyksiin Ruotsissa siitä tuskin enää on. Siinä on hyvääkin hevosena, mutta sisaren saappaat tai korkokengät ovat tietysti kovin isot täytettäviksi. Lupasin ottaa tämän projektiksi, ja tehdään vähän hommia ruunan kanssa. Katsotaan johtaako se mihinkään?"

"Tallikaveri Activist (Cantab Hall) on starttikunnossa, vaikka viime startit ovat menneet pieleen. Toissa kerralla ruuna oli kipeä - kurkkutulehduksessa. Viimeksi molemmat takakengät lähtivät jalasta, kun Seppo Markkula veti korvat auki. Olisi pitänyt vaihtaa kengätkin, ei pelkästään nauloja, ennen starttia. Amatöörien puuhasteluja selvästi. Ruunalla koitetaan uudestaan viikon kuluttua Teivossa."

Mikä on herra Ranta-Krenkun tilanne muuten?

"Töitä piisaa, aurausta ja hiekoitusta juuri tällä hetkellä. Myöhemmin keväällä sitten taas sitä maarakennusta. Hevoset ovat rakas harrastus, ei enempää. Tyttäret ovat jo lentäneet pesästä, joten harrastuksiinkin on aikaa."