Raviväki riensi auttamaan ukrainalaisia - ”Ei tämänikäisellä ukolla pelkoa ole, mutta huoli on kova”

Ukrainan ahdinko on saanut suomalaisen raviväen toimimaan. Radat ja yksityishenkilöt ovat järjestäneet keräyksiä ja tempauksia sekä antaneet runsaskätisiä lahjoituksia.

Antti Savolainen

Matti Patronen ei pelkää mutta kantaa huolta tulevien sukupolvien vuoksi Ukrainan tilanteesta. Hän lahjoittaa Ukrainan lapsille ja nuorille 40 talvitakkia. Patrosen vierellä on hänen maanmainio suomenhevosorinsa Merran Roihu.

Venäjä armoton sodankäynti Ukrainaa kohtaan on herättänyt hevosväessä auttamisen tarpeen. Viime päivien kisajärjestäjistä useat ovat organisoineet raveissaan keräyksiä sodan uhrien auttamiseksi. Maan päärata Vermo lahjoitti viime keskiviikon raveistaan kertyneet osallistumismaksut hyökkääjän runtelemaan maahan. Turun Metsämäki antoi puolestaan Superlauantaina kertyneet tallikurvin taukotuvan myyntituotot.

Suomen Hippos on perustanut raviurheilu- ja hevoskasvatusyhteisöille oman keräyslippaan SPR:n sivuille. Hippos lahjoittaa 30 euroa jokaista keräykseen osallistunutta työntekijäänsä kohden.

Lisäksi hevosten taustavoimat ovat olleet aktiivisesti liikkeellä. Sinikeltaiset lettinauhat ovat liehuneet hevosten harjoissa solidaarisuutta viestittäen.

Ravikuningas Jokivarren Kunkun omistajat Arto Salmi ja Alpo Posti lahjoittivat Punaisen Ristin katastrofirahastoon 1 000 euroa.

Tuoreen Toto75-sankarin Alladin Bron omistaja-valmentaja Jutta Litmanen järjestää Unisefin kautta Allu-ruunan nimissä keräyksen. Hän pisti itse pottiin 100 euroa. Saman summan lahjoitti Allu-ruunan yhteistyökumppani Lato -hevostarvikeliike. Keräykseen voi osallistua oma.unisef.fi -sivustolla heinäkuun alkuun asti.

Karlon valmentaja Janne Bährend lahjoitti osan suojattinsa keskiviikkona voittamista palkintorahoista Punaisen Ristin kautta Ukrainaan, ja hän haastoi kanssaharrastajiaan toimimaan samoin.

Tänään tiistaina Teivon raveissa kisaavista hevosista esimerkiksi Stonecapes Unityn omistajaporukka Team Unity lahjoittaa lahjakkaan suojattinsa ravaamat palkintorahat lyhentämättöminä Ukrainan lasten hyväksi.

Talven menestyjiin kuuluvan Furiosan valmentaja ja osaomistaja Matti Patronen lähettää ukranalaisille nuorille ja lapsille 40 käyttämätöntä talvitakkia.

”Vien takit huomenna SPR:n keräyspisteelle Tampereelle. Ukrainassa on lämmöt pois päältä. Ihmisillä on vilu ja nälkä. Tilanne on aivan karmea siellä”, Matti Patronen, 57, huokaa.

”Me ollaan pärjätty talven mittaan radoilla mukavasti. Tuli vahva tunne, että me halutaan huomioida sodan uhreja. Sota tulee joka päivä tiedotusvälineistä silmille. Kun mekin tässä rajavaltiona Venäjän kanssa ollaan, niin se pistää miettimään tulevaisuutta. Ei tämänikäisellä ukolla pelkoa ole, mutta huoli on kova. Itselläni on lapsia ja lastenlapsia. Minkälainen maailma heille jää?”

Patronen kannustaa kaikkia osallistumaan.

”Jokainen voi auttaa tavallaan. On se sitten 5 euroa, on se sitten vanhoja tai uusia vaatteita, kuka mitäkin pystyy antamaan. Ukrainassa on huutava pula kaikesta.”