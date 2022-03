Sakari Talikka palasi kotiseudulle – osallistuu Salamakypäriin

”Siinä missä Ojanperällä oli valmennuksessaan paljon suomenhevosia. On Juha Ihamuotilan tallin painopiste nuorissa lämminverisissä.”

Elina Paavola

Sakari Talikka ei ole torstaina aidan vierellä vaan tositoimissa. Oma valmennettava Almost One Year starttaa Kouvolassa.

Sakari Talikka palasi joulukuussa kotiseudulleen Riihimäelle työskenneltyään lähemmäs pari vuotta Team Ojanperällä Pihtiputaalla. ”Kohta olen ollut nelisen kuukautta Juho Ihamuotilalla töissä. Oli mukava tulla takaisin tutuille seuduille.”

Siinä missä Antti Ojanperällä suuri osa valmennettavista oli vanhempia starttihevosia sekä lisäksi suomenhevosia, ovat Ihamuotilan valmennettavat kaikki lämminverisiä. Tallin ikärakenne on lisäksi nuorempiin ikäluokkiin painottunut.

”Valmentajien työskentelytavat eroavat aina toisistaan. Tässä tapauksessa lisämausteensa tuo Ihamuotilan tallin hevosten nuorisopainottuneisuus. On hyödyllistä nähdä erityyppisten valmentajien työskentelyä.”

Talikka osallistui viime vuonna ensimmäistä kertaa Salamakypärät-kilpailusarjaan. Hänen nimensä löytyy myös tiistaina julkistetulta listalta tämän kauden kilpailijoista.

Sakari on tyytyväinen kilpailusarjan tarjoamiin mahdollisuuksiin kilvanajon saralla. ”Toivottavasti saan hyvin hevosia ajettavakseni Salamakypärät-lähtöihin. Viime vuonna ajoin vajaat 30 starttia. Se oli hyvä lisäys edellisten vuosien starttimääriini.”

Torstai-iltana Kouvolan ravien viidennessä lähdössä Sakari Talikka ajaa omalla valmennettavallaan Almost One Yearilla. Viimeksi Petteri Joen valmennuksesta käsin kilpaillut seitsemänvuotias ruuna on ollut Talikan valmennuksessa vajaan kuukauden.

”Se tuli melko heti viimeisimmän startin jälkeen minulle. Ruuna tuntuu kotona oikein mukavalle. Startissahan sen sitten näkee lopullisesti. Se ei ole kuitenkaan menestynyt viime kilpailuissa parhaalla mahdollisella tavalla. Arvoitus se on itsellekin.”

Kevään aikana 22 täyttävän Talikan pitkän tähtäimen suunnitelmissa on oman tallin perustaminen. Ennen sitä on kuitenkin tärkeä hankkia riittävästi työkokemusta eri valmentajilta.

”Oman tallin pito on tavoitteena. Tärkeä kuitenkin kerätä riittävästi oppia useasta paikasta. Sen lisäksi on hyvä kasvattaa suhdeverkostoa hevosenomistajien suuntaan.”