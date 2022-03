”Sinä päivänä, kun meidän hevosella on taulu täynnä tolppia, niin otan leimaa kroppaan” - Ravuri kiisi voitosta voittoon ja pisti osaomistajansa lunastamaan loppuelämäksi sitovan lupauksensa

Elina Paavola

Huppupäinen hirmu Frankenstein Am syöksyi viime kauden lopulla voittoputkeen. Sen seuraukset näkyvät ruunan osaomistaja Juha Tolvasen käsivarressa.

Annettu lupaus on maksamaton velka, sanoo vanha viisaus. Hevosenomistaja Juha Tolvanen on lupauksensa pitänyt ja täten velkansa kuitannut.

Hän on seitsemänvuotiaan ravurin Frankenstein Amin osaomistaja. Kun Tapio Perttusen valmentamalla ruunalla oli taannoin meneillään menestyksen osalta hiljaisempi kausi, Tolvanen teki kuulolla olijoille jämerän lupauksen.

”Katseltiin Frankenstein Amin erään kisan lähtölistaa, ja siinä oli yhdellä vastustajalla taulu täynnä ykkösiä. Meidän hevosella oli ollut terveyshuolia, ja tuntui siltä, että tuleeko sille voittoja enää lainkaan. Julistin sitten suureen ääneen, että sinä päivänä, kun meidän hevosella on taulu täynnä tolppia, niin otan leimaa kroppaan”, Juha Tolvanen nauraa.

”Leimaa kroppaan” tarkoittaa tatuointia. Eikä tarkoitus ollut näpertää kehon kätketyille intiimialueille mitään pikkuriikkistä ruusua tai sydäntä, vaan taiteilla keskelle käsivartta huomattavan kokoisin kirjaimin hevosen nimi.

Frankenstein Am palaili terveysmurheidensa jälkeen viime syksynä radoille. Ruunan pari ensimmäistä kisaa sujuivat vaatimattomasti, eivätkä ne antaneet ennusmerkkejä siitä, että Tolvaseen olisi mustetta tulossa.

Syyskuussa Frankenstein heräsi kuitenkin henkiin. Ruuna riepotteli ensin Forssassa vastustajiaan mojovana yllättäjänä. Seuraavaksi tuli täysosuma Teivosta, sitten Turusta, sen jälkeen Lahdesta, Seinäjoelta ja Lappeenrannasta. Jo viisi peräkkäistä ykkössijaa olisi riittänyt viemään Tolvasen tatuointitaiteilijan tuoliin, mutta Frankenstein Am venytti loppuvuoden aikana voittoputkensa kuuteen.

”Ne startit sujuivat kuin elokuvissa ja voittoja tuli voittojen perään. Vähän kadutti, että piti mennä mölisemään tatuoinnista, mutta aina sanansa on pidettävä. Eikä tässä iässä kannata mitään niin vakavasti ottaa. Siinä se nyt on ja pysyy loppuelämän ajan”, viisikymppinen Tolvanen sanoo koukeroisella kaunokirjoituksella sommitellusta tekstistä.

Kaverit ja tuttavat pitivät tatuoinnin ottanutta Tolvasta tärähtäneenä, mutta siinä ei hänen mukaansa ollut mitään uutta.

Tolvanen on ravien suhteen myöhäisherännäinen. Hän on seurannut lajia kolmisen vuotta, ja hänen hevosenomistajan uransa on kestänyt vuoden vähemmän. Aivopesun takana on hänen työkaverinsa ja tunnettu raviharrastaja Matti Espo.

”Matti itse aivopestiin raveihin hänen polttareissaan. Matti sitten aivopesi mut, kun hän alkoi työpaikalla höpöttää hevosista. Aluksi tehtiin pientä kimppapeliä, ja laji alkoi koko ajan kiinnostaa enemmän ja enemmän”, Vantaan Energialla työskentelevä Tolvanen kertaa.

Kimppapeleille luonnollista jatkumoa oli kimppahevonen.

”Yksi päivä Matti laittoi viestiä, että Perttusella on porukkahevosesta osakkuus myynnissä. Soitin Tapsalle ja tehtiin kaupat. Se oli Frankenstein Am, mun ensimmäinen hevonen.”

Nyt Tolvanen on mukana kolmessa hevosessa. Yksi näistä on Espon Ruotsista hankkima Take the A-Train, jolla on Tolvasen mukaan ollut kaiken maailman murheita, eikä starttaamisessa ole päästy kunnolla vauhtiin. Lisäksi Tolvanen hankki tyttärelleen osuuden uransa voitokkaasti avanneesta Teivon hyväntekeväisyysravurista Stonecapes Violetista.

”Frankenstein Am on paras mun hevosista. Varsa tulee tänä keväänä radoille. Se on Perttusella treenaava Bid on Fire. Sillä on kovat vanhemmat (Villiam ja Bid on Kemp), ja odotuksetkin ovat kovat”, Tolvanen juttelee.

Frankenstein Amin omistajaporukkaa Talli Hirviöitä vetää Tapio Perttusen Antti-poika.

”Kimpassa on mukana puolenkymmentä muuta tyyppiä, suurin osa on Antin tuttuja, enkä tunne heitä sen tarkemmin. Covidin perhana on estänyt tapaamiset, eikä saunailtoja ole voitu vielä pitää”, Tolvanen noituu.

Tarinan sankariruuna ei ole kilpaillut sitten tammikuun puolivälin. Osaomistajan mukaan kevään tullen tositoimissa nähdään entistä ärhäkämpi Frankenstein Am.

”Hevoselle kuuluu hyvää. Treenit on taas aloitettu, ja ehkä kuukauden sisällä tullaan starttiin. Frankensteinille on etua, kun kenkiä voi ottaa pois. Ruunalla on ollut mahansa kanssa ongelmia koko tämän kahden vuoden ajan. Maha tutkittiin kunnolla, ja nyt pulmaan löydettiin lääkkeet. Vatsavaivat ovat näkyneet heittelyinä suoritustasossa, mikä jää toivottavasti nyt pois ”, Tolvanen tuumaa.