Vermon keskiviikon ravien alkua siirretään tunnilla myöhemmäksi

Terhi Piispa-Helisten

Vermon keskiviikon ravien alkamisaika muuttui. Arkistokuva.

Vermon ravirata kertoo kotisivuillaan, että keskiviikon ravien alkua siirretään tunnilla. Ravit alkavat siis kello 19. Ponilähtö juostaan kello 18.35.

Kotisivuillaan rata perustelee ravien siirtoa myöhemmäksi sillä, että siten pystytään varmistamaan kilpailijoille hyvät ja tasapuoliset olosuhteet.

”Etusuora on vielä iltakuuden aikaan tosi märkä, mutta myös kuivuu tosi nopeasti. Toki sulamisen jälkeen rata on jonkun verran raskas, mutta seitsemästä eteenpäin jo tasapuolinen ja kaikilla on turvallinen alusta juosta”, ratamestari Juha Keskimaunu taustoittaa raviradan kotisivuilla.

Keskiviikon 16.3. aikataulu raviradan kotisivujen mukaan:

Ponilähtö klo 18.35

Lähtö 1 klo 19:02 (esittely klo 18:55)

Lähtö 2 klo 19:22

Lähtö 3 klo 19:42

Lähtö 4 klo 20:02 – Toto65-kierros alkaa

Lähtö 5 klo 20:22

Lähtö 6 klo 20:42

Lähtö 7 klo 21:02

Lähtö 8 klo 21:22

Lähtö 9 klo 21:40