Matti Nisosen hevoset tekevät tiliä - eilen häikäissyt Djokovic seuraavaksi 75-finaalissa

Matti Nisonen ja työnantajansa Einari Vidgrén Oy perustivat loppuvuodesta Ruotsiin Julmyraan ns. filiaalin. Tallin tulos on ollut erinomainen. Silmiinpistävää on, ettei hutistartteja tule juuri lainkaan.

Anu Leppänen

Matti Nisosen valmennustalli on tehnyt Ruotsissa melkein puhdasta jälkeä syksystä alkaen.

Filiaalin suunnitelmana on ollut pakata hevoset ja varusteet toukokuun alussa ja palata Vieremälle. Uskaltaako muutosta tehdäkään, kun hevoset lentävät? Eilinen Djokovicin T64-voitto oli häikäisevä 13,5 täyden matkan ajalla ja tallin edellisessä startissa perjantaina Solvallassa Radetzkyllä oli vastaavaa laatua. Mika Forss voitti kirissä pystyyn jälkimmäisellä Einari Vidgrén Oy:n ruunalla 14,7-ajalla 2640 metrillä.

Voit katsoa Djokovicin Eskilstunan 15.3. startin tästä.

Kaiken kaikkiaan Nisosen ja kumppaninsa Annika Redefalkin Ruotsin reissu on ollut menestys. Vuoden 2021 kolme viimeistä kuuta toivat naapurimaasta vajaat 380000 kruunun palkinnot vain 10 startissa. Ainoastaan kahdessa startissa jäätiin toton ulkopuolelle. Alkuvuosi on jo puhkaissut 400000 kruunun rajan ja tuonut 17 totosijaa 24 kilpailussa eli edelleen osumaprosentti on tosi korkea.

"Kyllä me viimeistään toukokuussa tullaan takaisin", Matti Nisonen vakuuttaa.

"Nythän siellä Vieremällä on vielä metri lunta, ja halutaan optimoida treeniolosuhteet. Eli muutetaan sitten vasta kun siellä on hyvä treenata. Täällä Julmyrassahan olosuhteet ovat koko ajan hyvät. Ollaan oikein tyytyväisiä hevosten suorituksiin. Ne vain parantavat, vaikka osalla on jo pitkästi kautta takana. Se on varmasti monen asian summa. Terveys, hyvät treenipaikat täällä ja kilpailutuskin tuntuu nyt onnistuneelta."

"Toivotaan että Djokovic saa hyvän paikan Solvallan 75-finaalissa puolentoista viikon päästä. Bergsåkerin kakkosella se lunasti paikkansa Solvallassa. Juuri nyt meiltä on neljä hevosta ilmoitettu starttiin. Perjantain Solvallalta on odotuksiakin, vaikka lähtöpaikat ovat nyt huonoja. Sunnuntain Rommen ajokit aloittavat (Craft Combo) tai palaavat tauolta (Leader Brodde), joten niillä lähdetään enemmän nätti startti mielessä, kuin varsinaisesti tulosta hakemaan, vaikka menestystä tietysti huolitaan."

"Midleton (perjantain T65-3 Solvallan lounailla) ja Radetzky (T65-6) saivat molemmat numerot 11 auton takana. Kumpikin tuntuu tosi hyviltä, mutta toki tuollaislta paikoilta juoksujen pitää jo onnistuakin sopivasti. Kumpikin pystyy pärjäämään nykyvireessään."

Mitä talliin kuuluu muuten, esimerkiksi nettihuutokaupoista hankituille Thellthemsebbe Soxille (syyskuussa 230000 kruunua Traveralla) ja Black And Quickille (helmikuun 19. samassa paikassa 540000 kruunua)?

"Hyvää kuuluu, vaikka mitään ei noilla kahdella ole tapahtumassa ihan heti kilparadoilla. Tallissa on lupaavaa materiaalia nuorissa ja kokeneemmissakin. Thellthemsebbellä päätettiin siirtyä talvitreeniin Vieremälle. Sillä oli vuohisrupea siellä, mutta muuten perustreeni on sujunut hyvin, ja siitä toivotaan vielä hyvää kilpahevosta. Black And Quick on ollut ensimmäiset viikot vähän helpommalla. Se on iloinen kaveri, joten tunne on että hyvä siitä tulee. Ensi viikolla ehkä on edessä ensimmäiset vauhdikkaammat harjoitukset. Katsotaan sitten, kuinka homma etenee."

Tästä pääset Matti Nisosen valmennustallin tilastotietoihin Ruotsin raveissa.