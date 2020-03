Puron hevoset ratkaisevat kotiradan 75:ssä

Anu Leppänen

Erik Adielsson ohjastaa kaikkia kolmea Petri Puron lauantaina starttaavaa valmennettavaa Halmstadissa lauantaina. Kaksi niistä, Maestro Crowe ja Martin De Bos, ovat MT Ravinetin pankkeja.

Grainfield Aiden ja valmentajansa Hannu Korpi ovat olleet talven sankareita naapurimaassa ja jatkavat Halmstadissakin. Vielä isompaa roolia sovitellaan Halmstadissa kotonaan kilpailevalle Petri Purolle ja valmennettavilleen. Vain kahdeksan hevosen tallista on kolme startissa 75-divisioonissa, ja kahdella niistä on aineksi vaikka varmaksi asti. Yleisön puuttuminen on harmi, sillä Halmstadiin lupaillaan lauantaille jopa aurinkoista.

PÄIVÄN PANKIT

Maestro Crowe (T75-2) ei ole hävinnyt laukatonta starttiaan (kahdeksan kilpailua - kuusi voittoa), ja tuntuu, että se näissä sarjoissaan kilpailee vielä lähinnä itseään vastaan. Viime starttiin löytyi ehkä avaimia siihenkin, kun ruunan päävarusteita ja muitakin remmejä säädettiin. Ohessa vielä ruuna kasvattaja-omistaja-valmentaja Petri Puron kommentit kaikista kolmesta valmennettavastaan 75-lähdöissä.

"Kapasiteetiltaan Maestro on ihan samaa luokkaa, kuin viime aikojen 75-menestyjäni Martin De Bos ja Burning Man", Puro, joka valmentaa tällä hetkellä kahdeksaa hevosta, kertoo.

"Olen vähän tarkoituksella himmannut vauhtia ja pienentänyt, mutta hyvinhän nuo nytkin menevät. Kuitenkin Maestro menee vähän kuin unissaan, eikä voi vielä arvata, minne asti se urallaan menee. Viime startissa varusteet tuntuivat osuvan kohdalleen, ja suoritus oli paljon aiempaa varmempi, enkä nyt pelkää erityisesti laukkaa. Pitkä matka sopii ja hevosen kyvyt ovat isot sarjaan nähden, joten menestyksestä ei voi yllättyä - ei liioin toisella hevosellani Martin De Bosilla (T75-6)."

"Master Crowe (T75-3) sen sijaan tuskin nousee kärkipäähän kultadivisioonassa. Se palaa tauolta ja lähtee aika ulkoa. Hevonen tuntuu hyvältä, mutta ei se pärjää nyt. Martin sen sijaan tuntuu myös todella hyvältä ja voi menestyä. Se avaa aika hyvin nykyään, mutta en voi taata keulaa. Takakengittä se on paljon terävämpi, eikä se keula tai muuten hyvä juoksu mitenkään mahdoton ole. Sekin voi siis voittaa."

Eli laitetaan sitten toinenkin Puron hevonen, Martin De Bos, pankiksi. Uskotaan, että se saa keulan, ennemmin tai myöhemmin, ja sen jälkeen se olisi edullisessa asemassa kahta kovaa vastustajaa, Hannu Korven Grainfield Aidenia ja Sevillaa vastaan.

Petri Puron pienen tallin valmennettavat kilpailevat muutenkin tällä hetkellä vuodenvaihteesta huimalla 46% voittotahdilla, joista suurin osa siis 75-lähdöistä. Muinakin vuosina tahti on ollut kova, mutta tänä vuonna toistaiseksi ennätysmäinen.

PORUKKASYSTEEMI

3, 5, 10 (14,6)

10 Maestro Crowe (1,4)

8, 7, 2, 4 (3,5)

14, 4, 2, 7, 6, 9 (5,1)

5, 1, 9 (4,3)

1 Martin De Bos (3,2)

3, 2, 1, 4, 6, 9 (8,11)

1296 riviä - 64,80 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Appaloosa (75-1) on vahva hevonen, joka palasi tauolta hyvällä tyyllillä. Paikka on hyvä, meno terävöitynee ja etukengätkin riisutaan nyt taas, eikä tamman kuuluisi olla aivan pelaamaton.

Snowstorm Hanover (75-3) on todella kyvykäs mutta todella oikukas tapaus. Ori voisi nyt onnistua, kun suosikeille Disco Volantelle ja Night Broddelle on tulossa raju juoksunkulku ulkoa auton takaa.

Hector Greenwood (75-4) on eri hevonen keulasta, ja sinne se voi nyt päästä. Hasty Helene on kovassa iskussa myös, ja kummallakin riisutaan kenkiä Hectorilla etukengät ja Helenellä kaikki. Oppilaslähtö lupailee kokonaisuutenakin yllätystä.

Quick Vald (75-5) on loistovireessä, nopea avaaja ykkösradalla, ja sen peliosuuden alhaus (alle 4) on käsittämättömimpiä tällä kierroksella - olkoonkin että suosikki Four Guys Dream on melkoinen lahjakkuus.

"Smokey Herman (75-7) teki elämänsä juoksun viimeksi ja osaa avata lujaa sekin", kommentoi Ulf Ohlsson 75-mahdollisuuksiaan Ruotsin ravi-TV:llä. Se kuuluu siis miniprosentillaan mahdollisiin potintekijöihin.

IDEASYSTEEMI

3, 5, 10 (14,6)

10 Maestro Crowe (1,4)

8, 4 (7,2)

14, 4, 2, 7, 6, 9 (5,1)

5, 1, 9 (4,3)

1 Martin De Bos (3,2)

3, 2, 6 (1,4)

324 riviä - 16,20 euroa.

PÄIVÄN DUO

Martin De Bos käy hyvin Päivän Duonkin (lähdöt 10 ja 11) varmaksi.

Kohde 1: 1 Martin De Bos

Kohde 2: 3, 2, 1, 4, 6, 9

Kuusi yhdistelmää.

