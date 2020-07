Huusarin kykyhevonen palaa tauolta arvoituksena

Elina Paavola

Kimmo Taipaleelle siirtynyt Valiant Dream saa Vermossa pukilleen Ari Moilasen, joka jo ohjasti sillä yhteistyön aluksi voiton.

Aloitusvuotenaan seitsemästä kilpailusta viisi voittanut Extrem Brodde ei ole onnistunut tällä kaudella. 5-vuotias ruuna jäi häntäpäähän sekä helmikuun lopussa Lahdessa että vajaat kaksi kuukautta myöhemmin Solvallassa.

"Veriarvojen kanssa on ollut vähän ongelmia", valmentaja Pia Huusari selvittää.

"On koitettu saada paremmaksi ne, ja ihan hyvin se treenaa, mutta kilpatilanne on niin toinen juttu, että miten se veri ja happi kiertää siellä. Viime vuonna se teki muutaman hyvän startin, mutta en usko, että se ihan sellainen on nyt. Toivottavasti kuitenkin sinne päin."

"Kyllä siinä hevosessa sellaista tiettyä luokkaa on, mutta toisaalta kun se on niin isokokoinen, niin miten se jaksaa mennä, se jää nähtäväksi."

Extrem Brodde osallistuu Vermon keskiviikkokierroksella lähtöön, jossa sillä on monta hyvää vastustajaa, mutta ei yhtään sellaista, jota se ei hyvänä päivänään onnistuessaan pystyisi lyömään.

Vuotta nuorempi tallikaveri Mary Hotshot yllätti pääradalla kaksi viikkoa sitten.

"Mary Hotshot on ollut hyvä kaikki startit, mitä se on meiltä juossut.

Ruotsissa on lähdöt kovia ja siellä pitää juoksutkin vähän onnistua.

Sillä on ollut vähän huonoa tuuria niissä viimeisissä Ruotsin lähdöissä, ja ehkä tulosrivi vähän hämäsi viimeksi", Pia Huusari napauttaa.

Juostavaa matkaa on kierros vähemmän kuin viimeksi, eikä se ole 4-vuotiaalle tammalle etu. Huusarin mukaan muitakaan lähtöjä ei ole oikein tarjolla, kun hevonen karsittiin Mikkelin pitkältä matkalta.

"Tämä on sellainen tasavauhtinen hevonen, eikä tähän vauhtia saa lisää. Solvallassa koitettiin ajaa ilman kenkiä, ja siitä ei tullut yhtään mitään", Pia Huusari huomauttaa.

Hän kuitenkin lisää, että ennätys voisi olla merkittävästikin kovempi.

Ainoassa lyhyen matkan kisassa Mary Hotshot juuttui lopussa pahoin pussiin ja voimia jäi kovasti käyttämättä.

Eturivistä lähtevä ikätoveri Bansky jää vihjeeseen varmaksi. Mertsi Bollströmin suojatti vakuutti Vermossa kuun alussa voittaessaan johtopaikalta huippuajalla 11,9a. Porissa tuli kakkossija näyttävällä kirillä vaikeista asemista.

Toiseksi varmaksi kelpaa avauskohteen Valiant Dream, joka aloitti Kimmo Taipaleelle siirryttyään hienolla kirivoitolla. Sillä on paikka edetä johtoon, eikä Selene Lunella varmastikaan ajeta yhtä aggressiivisesti kuin viime viikolla.

T65-vihjeet