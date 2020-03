Suomessa maailman viidenneksi paras ruokaturva – Muut Pohjoismaat tulevat perässä

Jukka Pasonen

Suomi sijoittui 113 maan vertailussa viidenneksi. Muut Pohjoismaat tulevat perässä.

The Economist-lehden tekemässä tutkimuksessa on arvioitu ruuan saatavuutta, ostovoimaa sekä turvallisuutta ja laatua. Suomi kerää parhaat pisteet turvallisuudesta ja laadusta, ja Singaporen nostaa kärkeen ostovoima. Norja ja Ruotsi tulevat heti Suomen jälkeen ja edellä ovat Singaporen lisäksi Irlanti ja Yhdysvallat.

"EU-alue pärjäsi tässä vertailussa aika hyvin eli yhteisellä maatalouspolitiikalla on saatu jotain hyvääkin aikaan", kommentoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Ruotsin Suomea huomattavasti heikompi omavaraisuusaste ei näy tutkimuksessa sen vuoksi, että analyysissä on ajateltu EU:n sisämarkkinoita kokonaisuutena, Marttila selittää.

"Tässä oletetaan, että kaupankäynti toimii ja tuotteet liikkuvat. Lähiviikot voivat kuitenkin osoittaa, että kun vapaa kaupankäynti järkkyy, kansallisen huoltovarmuuden merkitys korostuu", Marttila analysoi.

"Sisämarkkinoita seurataan nyt Brysselin päässä tarkasti ja ensimmäisiä ongelmia on jo havaittu", Marttila viittaa ongelmiin maitotuotteiden liikkumisesta Italian rajoilla.

"Suomi on saari ja meillä on ihan omat haasteet, kun olemme täällä perukassa. Jos ongelmia tulee jo Keski-Euroopassa, joka on historiallisestikin samaa aluetta, niin miten täällä, jos tilanne kärjistyy? Onneksi Suomessa on varauduttu ongelmiin huoltovarmuustyön kautta."

Suomen sijoitusta tutkimuksessa nostaa ruuan turvallisuus, missä Suomi on Marttilan mukaan ihan ykkönen. "Meillä on faktat siihen liittyen ja siitä ollaan rakennettu valttia myös vientiin."

Suomen miinus ruokaturvatutkimuksessa on Marttilan mukaan se, että meillä panostetaan vähän maatalouden tutkimukseen ja kehitykseen.

"Siinä Suomi ei ole hoitanut leiviskäänsä hyvin. Maataloustutkimuksessa on leikattu rajusti, ja se on yksi iso ongelma tulevaisuuteen varautumisessa. Kun koronakriisistä noustaan, niin tässä on vakavan tutkistelun paikka. Miten varmistetaan tulevaisuuden suorituskyky."

Viime vuosina alaa ovat koetelleet niin vientikiellot kuin sikarutto. Marttila kiittää ruokaketjun uskomatonta sinnikkyyttä. "Iso kiitos kuuluu myös suomalaisille kuluttajille, jotka ovat osoittaneet, että suomalaiselle ruualle on kysyntää."