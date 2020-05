Leivon Leipomo ja HKScan perustavat yhteisen Boltsi Oy:n suositun siemenpyörykän valmistamiseksi

Leivon Leipomo

Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola on myös uuden Boltsi Oy:n toimitusjohtaja.

Suomalainen menestysresepti 2019 -kisan voittanut Leivon Leipomo alkaa valmistaa Boltsi kaura-siemenpyöryköitä yhteistyössä HKScanin kanssa.

"Leivon Leipomon resurssit kehittää Boltsia edelleen ovat kuitenkin rajalliset, ja olemme etsineet meille sopivaa yhteistyökumppania. HKScanilla on laaja kaupallinen verkosto Suomessa ja muilla kotimarkkinoillaan Itämeren alueella", perheyrityksen toimitusjohtaja Harri Jaakkola kertoo tiedotteessa.

HKScanin kotimarkkinoita ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Jatkossa tuotteen valmistuksesta vastaa Leivon Leipomon ja HKScanin yhteinen Boltsi Oy. Tuotanto säilyy Suomessa, etupäässä HKScanin tuotantolaitoksilla. Leivon Leipomo omistaa uudesta yrityksestä 51 ja HKScan 49 prosenttia.

”Jatkamme Boltsin kehittämistä ja kasvua yhdessä HKScanin kanssa”, Jaakkola sanoo.

HKScanin toimitusjohtajalla Tero Hemmilällä on korkeat odotukset alkavaa yhteistyötä kohtaan.

”Olen erittäin tyytyväinen alkavasta yhteistyöstä. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja kumppanuuksien kautta tapahtuva kasvu on tärkeä keino uudistua ja edetä tavoitteidemme mukaisesti. Uskomme vahvasti Boltsi -tuoteperheen mahdollisuuksiin."

Leivon Leipomo on perustettu 1913 ja se on Tampereen vanhin yhden perheen omistuksessa säilynyt leipomo. Osaaminen on kulkenut isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle neljässä sukupolvessa. Yhtiön palveluksessa on noin 100 työntekijää.

HKScan on yksi Suomen suurimmista elintarviketeollisuuden yhtiöistä. Sen palveluksessa on lähes 7 000 työntekijää ja liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa.