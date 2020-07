FAO: Tutkimukset osoittavat, että korona ei leviä lihaa sisältävissä elintarvikkeissa

Jarkko Sirkiä

Kesällä voi rauhallisin mielin vaikkapa grillata, sillä koronavirus ei leviä lihaa sisältävien elintarvikkeiden välityksellä.

Koronavirus ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä tartu ihmiseen lihaa tai ruhon osia käsiteltäessä tai niitä elintarvikkeeksi käytettäessä. Lihan kypsentäminen pienentää riskiä entisestään.

Asia on saanut nyt lisävahvistusta YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n tuoreesta raportista. Jo aiemmin samaan tulokseen on tultu keväällä saksalaisessa tutkimuksessa, kertoo WattAgNet-verkkolehti.

Erityisesti "vapauttava tuomio" koskee sikoja ja siipikarjaa. Muun muassa nautojen, lampaiden, vuohien ja hevosten lihan osalta FAO pitää tarpeellisena vielä lisätutkimusten tekemistä.

Myöskään elintarvikepakkausten pinnoilla virus ei pysy tartuttavana.

Koronavirus on zoonoosi eli se on tarttunut ihmiseen jostain eläimestä. Vahvin epäily sen alkuperästä kohdistuu lepakkoon, mutta ihmiseen se on saattanut tarttua jonkin muun eläimen kautta.

WattAgNetin siteeraama kansainvälisen siipikarjaneuvoston (International Poultry Council) puheenjohtaja Robin Horel on tyytyväinen FAO:n raportin tuloksiin.

"Ihmiset voivat turvallisin mielin syödä siipikarjaa ja muitakin elintarvikkeita.”

Alkuperäinen uutinen:

WattAgNet: FAO: Poultry, meat products unlikely to transmit COVID-19