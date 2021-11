Kärsämäellä toimiva lannoitetehdas onnistui ensimmäisenä maailmassa erottamaan käytetyistä paristoista lannoitteita pelloille – tuotteita myydään jo Australiassa ja Kanadassa

Anne Anttila

Markkinointipäällikkö Ilkka Suhonen (vas,), johdon assistentti Pirja Piiponniemi ja tehdaspäällikkö Joni Rahunen Tracegrowlta ovat tyytyväisiä lannoitetehtaan liikkeelle lähtöön. Ensimmäiset hivenlannoitteet valmistuivat kolme vuotta sitten.

Maailmalla valmistetaan vuosittain yli kymmenen miljardia alkaliparistoa. Suomessa joka toinen paristo päätyy kaatopaikalle.

Kärsämäellä toimiva lannoitetehdas Tracegrow pyrkii omalta osaltaan nostamaan kierrätysprosenttia. Yritys valmistaa vanhoista alkaliparistoista luomuviljelyyn hyväksyttyä ja helppokäyttöistä lannoitetta.

Raaka-aine tulee akkuja kierrättävältä Akkuserilta Nivalasta.

Tracegrown tarina sai alkunsa oivalluksesta ja ennakkoluulottomasta rohkeudesta. Kaikki muu, teknologiasta lähtien piti luoda täysin alusta. Taustalla on paljon pioneeri- ja kehitystyötä muun muassa Oulun yliopiston kanssa.

Toimitusjohtaja Mikko Joensuu sanoo Tracegrown syntyneen tarpeeseen.

"Alkuperin ajatus oli palauttaa pariston sisältämät metallit kuten sinkki ja mangaani takaisin paristoihin. Pian huomattiin, että mustasta massasta voidaan valmistaa lannoitteita."

Se sai sijoittajat kiinnostumaan ja yhtiötä ryhdyttiin kehittämään määrätietoisesti ja ammattimaisesti.

Kärsämäellä sijaitseva kahden patentin tehdas aloitti toimintansa vuonna 2018. Tuotteita on kaksi ja niitä myydään viidessätoista maassa.

Rima on nostettu paljon korkeammalle. Yritys etenee myötätuulessa ja mukana on merkittäviä sijoittajia sekä hallitusammattilaisia, Joensuu sanoo.

Yhtiön kehittämä teknologia avaa monenlaisia kasvumahdollisuuksia. Menetelmää voidaan soveltaa muihin jäteperäisiin raaka-aineisiin. Raaka-ainetta on saatavilla lähes kaikkialta, Joensuu kertoo.

Alkaliparistojen muokkaaminen lannoitteiksi on uraauurtava prosessi varsinkin, kun 60 prosenttia alkalipariston painosta on sinkkiä ja mangaania.

Raaka-aine tulee esikäsiteltynä, mustana massana, kertoo tehdaspäällikkö Joni Rahunen Tracegrowlta. Sitä varten paristot on ensin murskattu ja teräskuoret on kerätty pois.

Patentoidussa prosessissa paristomassa liuotetaan ja sinkki ja mangaani otetaan talteen. Samalla haitalliset metallit kuten nikkeli ja kadmium erotellaan.

Lopputuote on hivenlannoite, joka on puhdasta ja jolla on pieni hiilijalanjälki, Rahunen kertoo.

Tracegrow on hyvässä nosteessa, yhtiön markkinointipäällikkö Ilkka Suhonen sanoo.

"Markkinoille on tuotu kaksi hivenravinnetta. Päätuote on ZW-Grow, joka on ensimmäinen käytetyistä alkaliparistoista tehty lannoite maailmassa. Sinkki ja mangaanipitoinen tuote on hyväksytty myös luomuviljelyyn EU:ssa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa.

Paristöjäte tulee mustana massana Kärsämäen tehtaalle. Se sisältää 60 prosenttia sinkkiä ja mangaania.

Vuosi sitten markkinoille tuotiin vastaava, mutta kuparilla terästetty hivenlannoite.

Lehtilannoitteita on kokeiltu useilla viljoilla ja erilaisissa oloissa kahdessatoista maassa.

Lannoite sopii kaikille kasveille ja lajeille. Hyviä tuloksia on saatu vehnällä, kauralla, ohralla ja nurmilla, Suhonen luonnehtii tyytyväisenä.

Hivenravinteita markkinoidaan lannoitteiden jälleenmyyjille sekä lannoitevalmistajille ja -sekoittajille.

Tuotteita myydään jo Australiassa ja Kanadassa ja seuraavaksi jalansijaa haetaan Yhdysvalloissa ja Etelä-Euroopassa.

Markkinoita riittää. Suhosen mukaan puolet maailman pelloista kärsii sinkin puutteesta ja noin kymmenen prosenttia maaperästä kaipaa lisää mangaania.

Paristot avasivat kierrätysmarkkinat, mutta uutta haetaan. Tehtaalla tutkitaan uusia raaka-ainelähteitä kuten metalliteollisuuden sivuvirtoja.

"Meillä on tieto, taito ja laitteet. Tarkoitus on selvittää, voiko samalla prosessilla jatkojalostaa muita jätevirtoja uusiksi tuotteiksi, Suhonen pohtii.

Kärsämäen tehtaan ympäristölupaa päivitetään parhaillaan, jotta tehdasta sekä raaka-ainepohjaa voidaan laajentaa, Joensuu kertoo.

Tracegrow ja sen kehittämä hivenlannoite palkittiin Agri-Inno -tunnustuksella lokakuun puolivälissä pidetyillä KoneAgria messuilla Tampereella.

Mangaania ja sinkkiä sisältävä hivenlannoite sai vuosi sitten seurakseen kuparilla terästetyn sinisen liuoslannoitteen.