Hallitus elvyttää taloutta 15 miljardin euron tukipaketilla – yrittäjät työttömyysturvan piiriin

Sanne Katainen

Sanna Marinin hallitus ryhtyy tukemaan yrittäjiä ja taloutta järeällä elvytyspaketilla.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) korosti hallituksen tiedotustilaisuudessa tänään perjantaina nopeiden tukitoimien tärkeyttä talouden elvyttämiseksi.

"Suurinta viisautta kriisin keskellä on kyky auttaa ja toimia nopeasti. Ihmisten terveys ja turvallisuus ovat pääasioita. Lisäksi on kuitenkin niin, että tästä koronaviruksesta aiheutuu yrityksille ja taloudelle erittäin mittavia menetyksiä. On välttämätöntä, että hallitus tekee kaikkensa sen eteen, ettei koronan takia ajauduta konkursseihin ja työttömyyteen", Kulmuni toteaa.

Eduskunnalle on tänään annettu noin 400 miljoonan euron suuruinen lisätalousarvio, jolla pyritään helpottamaan yritysten akuuttia kassakriisiä.

Yhteensä hallitus elvyttää Suomen taloutta noin 15 miljardin euron laajuisella tukipaketilla.

Verojen ja eläkemaksujen lykkäysten arvo on 3-4,5 miljardia euroa.

Työeläkemaksuja alennetaan 910 miljoonalla eurolla.

Suomen Pankki ja Valtion eläkerahasto ostavat molemmat yritystodistuksia noin miljardilla eurolla.

Business Finlandin ja elykeskusten suoria avustuksia lisätään noin 200 miljoonaa euroa.

"Yksinkertaisesti sanoen nyt hallitus takaa ja odotamme pankeilta aktiivisuutta", Kulmuni summaa.

Hallitus aikoo myös toteuttaa valtaosan työmarkkinajärjestöjen ehdottamista toimista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) peräänkuuluttaa pankkien vastuuta.

"Vetoan kyllä pankkeihin, että siellä nyt hoidetaan se oma osuutensa. Yrittäjälle se ensimmäinen luonnollinen paikka hakea apua on se oma pankki."

Finnveran valtuuksia nostetaan kymmenellä miljardilla eurolla yhteensä 12 miljardiin euroon.

"Finnvera takaa, ja pankit jakaa", Lintilä sanoo.

Lintilä korostaa, että aika on henkisesti erittäin kova monille yrittäjille.

"Hallitus avaa neuvontapuhelimen, jossa annetaan yrittäjille talous- ja muuta neuvontaa."

Yrittäjille on tulossa väliaikainen työttömyysturva.

"Työttömyysturvalla turvaamme yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa. Myös uusia suoria tukia otetaan käyttöön. Näiden tarkoituksena on turvata yritysten maksuvalmius kriisin yli ja estää konkursseja", pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo.

"Lisäbudjetteja aletaan myös tehdä lähiviikkoina lisää", Marin sanoo.

Marinin mukaan nyt ei kiinnitetä niinkään huomiota siihen, paljonko valtio joutuu ottamaan lisävelkaa.

"Tärkeintä on kantaa yritykset tämän akuutin kriisin yli. Tämä tulee tarkoittamaan myös sitä, että valtio ottaa lisää velkaa."

Myös valtiovarainministeri Kulmunin mukaan on tärkeintä hoitaa akuutti kriisi.

"On huolehdittava siitä, etteivät yritykset ajaudu konkurssiin ja ihmiset suurtyöttömyyteen. Kun me selviämme tästä kriisistä, sekin päivä tulee, meidän on ajateltava myös pitkälle tulevaisuuteen. Ne asiat, jotka olivat pöydällämme ennen kriisiä, ovat siellä vielä enemmän kriisin jälkeen. Meidän on voitava jättää yhteiskunta hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville."

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoo vedonneensa työmarkkinajärjestöihin, jotta yhteisymmärrykseen päästäisiin nopeasti poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

"Työmarkkinajärjestöt olivat luottamuksen arvoisia ja tuloksia saatiin", Henriksson kiittelee.

Yksityisen sektorin työeläkemaksua alennetaan. Alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään kesäkuussa. Se on voimassa vuoden loppuun saakka.

Lomautusaikaa lyhennetään väliaikaisesti viiteen päivään.

Eläkemaksuja lykätään kolmella kuukaudella. Tämä koskee myös julkisen sektorin työnantajia.

Eläkevarojen takaisinlainausta helpotetaan.

Eläkeyhtiöt pidättäytyvät maksamasta asiakkailleen asiakashyvityksiä.

Maksun alentamiseen käytetään 7 miljardin euron EMU-puskuria. Yritykset maksavat aiheutuneen loven myöhemmin takaisin, sanoo oikeusministeri Henriksson.

Kaikki sovitut työmarkkinatoimet ovat väliaikaisia.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan hallitus tekee kaikkensa, jotta lomautettujen ja työttömien asemaa helpotetaan.

"Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan. Jokainen työttömäksi jäänyt pääsee työttömyysturvan piiriin heti", Andersson sanoo.

Omavastuupäivien poiston rahoittaa valtio.

Työttömyysturvan työssäoloehtoa lyhennetään 13 viikkoon.

Valtio tukee työttömyyskassoja, jotta työttömyysetuuksien käsittely sujuu ruuhkasta huolimatta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoo, että yksinyrittäjät, itsensätyöllistäjät ja freelancerit pääsevät työttömyysturvan piiriin.

Yrittäjien toimeentulon tilapäinen heikentyminen kriisin vuoksi oikeuttaa väliaikaisesti työttömyysturvaan. Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa.

Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharju on tyytyväinen hallituksen tukipakettiin.

"Tämä on erittäin hyvä tukipaketti, jonka uskon palauttavan luottamusta talouteen."

Kangasharjun mukaan tunnetasolla liikutaan nyt samoissa tunnelmissa kuin finanssikriisissä, joka käynnistyi 2008.

"Jos Kiinasta voidaan mitään mallia ja viestiä katsoa, niin tämän kriisin pitäisi olla kuitenkin paljon lyhyempi ja shokkimaisempi. Finanssikriisi alkoi järjestelmän sisältä. Tämä kriisi taas on täysin systeemin ulkopuolinen juttu."

Kangasharju esitteli näkemyksiään Ylen erikoislähetyksessä.

Lentoyhtiö Finnairin osakekurssi ampaisi tänään vinhaan nousuun Helsingin pörssissä.

Nousun taustalla on hallituksen suunnitelma tukea Finnairia 600 miljoonan euron takauksilla.

Aasiassa ja Australiassa pörssit avautuivat tänään noususuunnassa. Myös Euroopassa pörssikurssit ovat olleet nousussa.