Markkinoilla pohditaan jo voiko raakaöljyn hinta pudota negatiiviseksi — näin paljon ilmainen bensalitra maksaisi suomalaiselle autoilijalle

Päivi Sivonen

Raakaöljyn hinnan lasku näkyy myös bensapumpulla. Suuri osa bensiinin kuluttajahinnasta on kuitenkin veroja.

Koronaviruspandemia sekä Venäjän ja Saudia-Arabian käymä hintasota ovat romahduttaneet raakaöljyn hinnan alle puoleen alkuvuoden tasosta. Perjantaina hinta oli elvytyspakettien siivittämänä hienoisessa nousussa. Brent-laatuisen öljyn tynnyrihinta pyöri 30 dollarin tuntumassa.

Osa analyytikoista pitää mahdollisena öljyn hinnan painumista negatiiviseksi, jos pandemia entisestään vähentää kulutusta samalla kun saudit ja venäläiset jatkavat kilpailuaan öljyherruudesta. Maailman öljyntuotanto on suuruudeltaan noin 100 miljoonaa barrelia päivässä. Pandemia voi synnyttää jopa 20 miljoonan barrelin päivittäisen ylituotannon.

Vaikeuksissa on varsinkin Pohjois-Amerikan liuskeöljyteollisuus, jonka tuotantokustannukset ovat selvästi Saudi-Arabian ja Venäjän yläpuolella. On esitetty arvioita, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavoitteena on nimenomaisesti ajaa Yhdysvaltojen öljyteollisuus kriisiin.

Lähellä nollaa oleva öljyn hintanoteeraus nähtiin jo vuonna 2016, mutta se koski vain Pohjois-Dakotan heikkolaatuista raaka-öljyä.

Presidentti Donald Trump päätti viikko sitten, että liittovaltio ostaa varmuusvarastoihinsa 77 miljoonaa litraa raakaöljyä, mikä rauhoitti markkinoita.

Öljyn hinnan pohjakosketus voi kuitenkin olla edessä kesällä kun varastot alkavat täyttyä kaikkialla.

Öljyn hinnan lasku on näkynyt myös bensiinipumpuilla Suomessa.

Polttoaine.net-sivuston mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli torstaina hieman alle 1,4 euroa litralta.

Raakaöljyn hinnan lisäksi polttoaineiden kuluttajahintoihin vaikuttavat jalostamon ja jälleenmyyjän marginaalit sekä verot.

Entä jos talouden pysähtyminen johtaisi niin valtavaan ylitarjontaan, että öljy-yhtiöiden tulisi halvemmaksi jakaa bensiiniä ilmaiseksi kuluttajille, kuin varastoida sitä tuleviin tarpeisiin?

Silloin suomalainen autoilija maksaisi tankilla pelkkiä veroja, 87 senttiä litralta.

