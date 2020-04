EU-ministerit sopuun koronaviruksen 500 miljardin elvytyspaketista – Kulmuni: yhteinen velanotto ei lisäänny, Suomen vastuut useita satoja miljoonia

Suomen ministeri Katri Kulmuni on tyytyväinen päätökseen. Yhteisvastuullisuus ei lisäänny, hän kertoo.

Jaana Kankaanpää

Suomi ei kannata yhteisvastuullista velanottoa ja jokainen jäsenmaa on vastuussa omasta taloudestaan, Kulmuni sanoo.

Euromaiden valtiovarainministerit pääsivät sopuun koronaviruspandemian taloustoimista torstaina illalla.

Ministerit sopivat EU-komission sadan miljardin työllisyyspaketista, Euroopan vakausmekanismin EVM:n käytöstä ja Euroopan investointipankin takausvaltuuksien nostosta.

Kyseessä oli jo toinen yritys saada yhteinen sopu aikaan. Yhteisymmärrystä on ollut vaikea löytää EVM:n käytön ehdollisuudesta ja yhteisen velan lisäämisestä. Jakolinjat ovat syntyneet Etelä- ja Pohjois-Euroopan välille, ja pohjoiset maat Suomi mukaan lukien eivät halua kasvattaa yhteisvastuullista velanottoa.

Erityisesti Saksa, Alankomaat, Suomi ja Itävalta ovat olleet EVM:n käytön kannalla, kun taas Italia, Espanja ja Ranska ovat halunneet lisätä velkojen yhteisvastuuta.

Yhteisvastuullisista velkakirjoista, kuten eurobondeista ei päätetty torstain kokouksessa. Tästä Suomi on tyytyväinen.

"Meille on tärkeää, että raportissa ei sitouduta yhteiseen velanottoon. Suomen kanta on, että jokainen jäsenmaa on vastuussa omasta taloudestaan", valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kommentoi kokouksen jälkeen.

EVM:n kautta on tarkoitus myöntää euromaille 240 miljardin euron edestä lainoja. Kulmunin mukaan luoton saaminen on rajattu liittymään ensisijaisesti terveyskustannuksiin. Lisäksi sovittuun pakettiin kuuluu 200 miljardin euron hätälainoitus yrityksille Euroopan investointipankilta.

"Ollaan tyytyväisiä, että kompromissi on saatu valmiiksi – hyviä toimia akuutin kriisin parantamiseksi", Kulmuni sanoo.

Suomen maksuvastuut työttömyysvakuutusjärjestelmästä ja investointipankin lainaohjelmasta lähenevät 700:aa miljoonaa euroa. Keskustelua on Kulmunin mukaan vielä käytävä siitä, kuinka Euroopan talous saadaan pyörimään entiseen tahtiin pandemian hellitettyä.

Ministerin mukaan kaikki maat ovat olleet kompromissihaluisia, vaikka sopimukseen pääseminen veikin pitkään.

"Kysymyksessä on iso paketti ja jäsenmaat ovat erimielisiä, niin normaalia on, että yksityiskohdista pitää käydä keskustelua."

"Paras voitto on, että saadaan koronaepidemia taitettua", ministeri summaa.