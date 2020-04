Business Finlandin kohuttua koronatukea saivat myös elintarvikeyritykset, mukana Munax, Jymy ja Kyro

Business Finland

Business Finlandin jakamat yritystuet ovat herättäneet kysymyksiä jakoperusteista.

Koronaviruksen poikima valtion tukijako yrityksille on täydessä vauhdissa. Haku on jatkuvaa ja jaossa on satoja miljoonia euroja. Tukia voivat hakea myös maaseudun yritykset.

Otsikoihin nousseita Business Finlandin 100 000 euron enimmäistukia ovat saaneet myös elintarvikeyritykset, kuten laitilalainen Munax, isokyröläinen Rye Rye eli Kyro Distillery, Jymy-jäätelöitä tekevä auralainen Suomisen Maito, tuusulalainen Jussi Olut eli Maku Brewing ja hämeenlinnalainen Kultasuklaa.

Maksimimäärän on saanut kolme neljästä hakijasta eli liki tuhat yritystä eri toimialoilta. Kohua herättivät Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, Jounin Kaupan Sampo Kaulanen ja europarlamentaarikko Petri Sarvamaan puolison Sari Helin-Sarvamaan Huono Äiti Oy, joka on verkkosivusto ja ehti hakea tukea ennen kuuden hengen työllistämisehtoa.

Täyden tuen ovat saaneet myös esimerkiksi Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusiston konsulttiyritys Idego Consulting, turkulaisen Jethro Rostedtin siivouspalveluyritys Green Farm, viestintäyritys Miltton Group sekä Villi Pohjola eli Joulupukin Lomakylä, keravalainen Tivoli Sariola ja porilainen lautapelitalo Tactic.

Business Finlandin tukee kehittämistä ja markkinahäiriöiden selvittämistä yli viiden hengen yrityksissä.

Pienemmät, 2–5 hengen yritysten tuet haetaan elykeskukselta. Summa on enintään 10 000 euroa ja sitä voi hakea tilapäisiin markkina- ja tuotantohäiriöihin. Tukea sai tiistaihin mennessä 3 500 yritystä eli joka neljäs hakija, yhteensä 31,6 miljoonaa euroa.

Yksinyrittäjät hakevat tukea omasta kunnastaan, ja sitä saa maksimissaan 2 000 euroa.

Myös maalla toimiva yritys hakee tukea näistä, jos yrityksen toiminta on eriytetty maatilan toiminnasta.

Mikäli eriytystä ei ole tehty, pitää odottaa maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaa tukea, joka tullee jakoon lähiviikkoina. 30 miljoonan euron tuki on tarkoitettu esimerkiksi matkailua, elintarvikejalostusta tai muuta maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille sekä kala-alan yrityksille.

Pienistä eniten tukia ovat hakeneet ravintola- ja matkailu, hyvinvointi- ja muut yritykset yrityksen pyörittämiseen.

"Liikevaihdon putoaminen vähintään 30 prosentilla ja aikomus jatkaa kriisin jälkeen", perustelee Kurikan apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko.

Kurikka sai jaettavaksi työ- ja elinkeinoministeriöltä miljoona euroa, mistä riittää noin 500:lle kunnan 900 yrityksestä. Luukko arvelee sen menevän, vaikka toivookin yritysten menestyvän. Business Finlandin tuen saajat ovat puhuttanee myös Etelä-Pohjanmaalla.

"Yritysten taustoista emme tietenkään tiedä. Mutta esimerkiksi eräs ravintola-alan yrittäjä ihmetteli, kuinka verkkoyritys saa tukea ja hän jäi ilman, vaikka työllistää kymmeniä ihmisiä", Luukko sanoo.