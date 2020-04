Neste paransi tulostaan – uusiutuvissa tuotteissa tuotantoennätys

Yhtiön mukaan tulos nousi, vaikka öljyn hinta putosi merkittävästi neljänneksen aikana. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi-maaliskuussa 408 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 378 miljoonasta eurosta. Uusiutuvissa tuotteissa myyntimäärät olivat korkeat, ja niiden osalta syntyi uusi tuotantoennätys.

Tulos sai pörssissä myönteisen vastaanoton, ja Nesteen kurssi oli perjantaina pienessä nousussa.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker oli tulokseen tyytyväinen, vaikka koronakriisin vaikutukset alkoivat tuntua ensimmäisen neljänneksen loppupuolella.

Tulos nousi, vaikka öljyn hinta putosi merkittävästi neljänneksen aikana ja päivittäiset heilahtelut olivat rajuja. Hintojen lasku johti huomattaviin varaston arvostustappioihin. Seuraavia vaiheita Vanacker ei ryhtynyt arvioimaan, koska kriisin loppua on tässä vaiheessa mahdoton ennakoida.

"Näkyvyys tulevaisuuteen on erittäin heikko. Olen ollut 30 vuotta kemianteollisuudessa töissä ja nähnyt monta kriisiä, mutta en koskaan mitään tällaista", Vanacker sanoi STT:lle.

Neste odottaa, että uusiutuvan dieselin myyntimäärät pysyvät suhteellisen vakaina vuoden toisella neljänneksellä. Sen sijaan pandemian odotetaan heikentävän merkittävästi perinteisten öljytuotteiden kysyntää.

Öljyn hinnan lasku näkyi Nesteen liikevaihdossa, joka supistui tammi-maaliskuussa 3,3 miljardiin euroon loka-joulukuun 4,1 miljardista eurosta. Vuosi sitten liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa.

Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa öljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien lasku vaikutti noin 100 miljoonalla eurolla.

Suomessa kriisin vaikutus on näkynyt Nesteen huoltamoilla.

"Bensiinin myynti on laskenut 25–30 prosenttia. Dieselissä vaikutus on ollut pienempi, ja laskua on ollut noin 10–15 prosenttia", Vanacker sanoi.

Uusiutuvan dieselin tuotannossa tuli vastaan yllättävä pullonkaula, kun ravintoloiden sulkeminen vähensi tuotannossa käytettävän paistorasvan tarjontaa. Vanackerin mukaan Neste on kuitenkin voinut korvata ravintoloiden tähdeöljyn muilla raaka-aineilla, joskin hinnat olivat nousussa.