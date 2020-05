Imatralainen Plastnor on yksi ely-keskukselta tukea saaneista yrityksistä – "Ilman tukea uudistukset olisivat jääneet tekemättä"

Hanna Koikkalainen

Ely-keskuksen ­tuella ­imatralaisen ­Plastnorin on ­tarkoitus ­siirtyä ­uusiin ­toimitiloihin, jotka ­mahdollistavat myös ­metallin pintakäsittelyn. Jarno ­Saarinen valmistaa muovisäiliötä muovihitsaamalla, taka-alalla Markus Nordberg ja Minna Nordberg laminoivat.

Imatralla sijaitseva Plastnor on yksi noin 7 000 ely-keskuksilta tähän mennessä tukea saaneista yrityksistä. Yritys sai kehittämistoimenpiteeseen kaikkiaan 19 040 euroa. Tukea on tarkoitus käyttää uusiin toimitiloihin siirtymiseen ja tuotannon monipuolistamiseen, jotka olivat meneillään jo ennen kriisiä.

Tällä hetkellä yritys valmistaa erilaisia muovisia säiliöitä, putkistoja ja altaita erityisesti kemianteollisuuden ja paperiteollisuuden tarpeisiin. Tulevaisuudessa on osaomistaja Jarno Saarisen mukaan tarkoitus tarjota myös metallin pintakäsittelypalveluita.

"Tuki kuluu uusien toimitilojen ympäristölupien ja muiden lupien maksuun ja selvittelyyn, johon joudumme käyttämään ulkopuolista konsultointia. Lisäksi työntekijät täytyy kouluttaa pintakäsittelyyn", hän kertoo.

Ely-keskusten kautta jaettava tuki on tarkoitettu yrityksille, jotka työllistävät kahdesta viiteen henkilöä. Tukea voidaan myöntää tilanneanalyysiin tai kehitystoimenpiteisiin. Suurempien yritysten tuista vastaa Business Finland, ja yksinyrittäjien tuista huolehtivat kunnat.

Plastnorissa työskentelee Saarisen ja toisen osaomistajan lisäksi kaksi palkattua työntekijää, jotka ovat tällä hetkellä lomautettuina. Alalla oli hiljaista jo aiemmin keväällä paperiteollisuuden lakon vuoksi, mutta koronavirus pysäytti toiminnan lähes täysin.

"Teollisuuslaitoksiin ei nyt päästetä ketään ulkopuolisia sisälle, joten asennustöitä ei voi tehdä. Varsinkin heti koronakriisin iskettyä tuntui, että sokkiaalto pysäytti kaiken liikkeen".

Nyt tunnelin päässä näkyy Saarisen mukaan kuitenkin jo valoa.

"Kysyntä on nyt vähän piristynyt. Aiemmista yhteyksistä on poikinut joitain uusia projekteja ja jotain on saatu menemään ulkomaille ja valtiolle. Eräs aiempi projekti teollisuuden parissakin on päässyt nyt jatkumaan. Pieniä töitä, mutta kuitenkin", Saarinen toteaa.

"Ilman ely-keskuksen tukea toimitilojen vaihto ja pinnoitustoiminnan kehittäminen olisivat kuitenkin jääneet tekemättä."

