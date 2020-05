Mökkikaupan renessanssi tuo markkinoille uinuneita kohteita – Vajaakäytöllä olleille mökeille olisi kysyntää, kun vain myyjät saavat tehtyä luopumispäätöksensä

Stina Haaso

Moni vapaa-ajan asunto on jäänyt vajaakäytölle, kun omistajat eivät ole osanneet tehdä luopumispäätöstä. Koronakriisin myötä kysyntä on kuitenkin kasvanut. Se houkuttaa myyntiin myös uinuneita kohteita.

Mökkikaupan renessanssi on yllättänyt paitsi ostajat ja myyjät niin myös pankit ja kiinteistömarkkinoiden ammattilaiset.

"Jos suvulla on jakamattomalla kuolinpesällä vajaakäytöllä seisova mökki tai ikääntynyt mökinomistaja on miettinyt omastaan luopumista, nyt on se hetki. Nyt on kysyntää ja kiinnostusta", tietää Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Suomessa on noin 200 000 vajaakäytöllä olevaa mökkiä ja maaseudun kiinteistöä, joita voisi käyttää vapaa-ajan asuntoina. Välittäjiä himottaisi niiden myyntiin saaminen.

"Mökkikauppa on kärsinyt viimeiset kymmenen vuotta laskukaudesta, jonka myötä moni mökki on jäänyt laittamatta myyntiin. On odotettu parempia aikoja. Nyt on se aika. Ostajat ovat liikkeellä ja kauppoja syntyy."

OP Ryhmän vähittäispankkitoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Harri Nummela on samoilla linjoilla.

"Vapaa-ajan asuntojen markkinoilla on kärsitty kevään aikana tarjonnan puutteesta, kun potentiaalisia ostajia on ollut liikkeellä enemmän kuin myynnissä olevia kohteita."

Kyhälä puhuu positiivisen kierteen ruokkimisesta.

"Tällä hetkellä tarjonta luo myös kysyntää. Nyt voi löytyä ostajia myös niille pitkään tyhjäkäynnillä olleille kohteille. Niillekin, jotka kaipaavat remonttia ja modernisointia. Tämä on suuri mahdollisuus."

Nummelan mukaan kiinnostus on kohdistunut kaikenkokoisiin ja -ikäisiin kohteisiin.

"Jos maaseudulla oleva kiinteistö on jäänyt vajaalle käytölle, voisi se olla jollekin toiselle toimiva vapaa-ajan asunto tai paikka kesänviettoa varten. Haluamme kannustaa myös perikuntia etenemään käyttämättömien maaseudun kiinteistöjen myynnissä, sillä vapaa-ajan viettoon soveltuvien paikkojen kysyntä on juuri nyt suurta."

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan mökkejä on myyty koko maassa tammi-huhtikuussa noin 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kovinta kasvu on ollut Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

"Vaikka asuntokauppa on kärsinyt koronasta, meillä esimerkiksi Mikkelin Kiinteistömaailma tekee mökkikaupan ansiosta parempaa tulosta kuin vuosi sitten, Risto Kyhälä paljastaa."

Toimitusjohtajan mielestä markkinan muutos on ollut jo muutenkin tuloillaan, mutta korona antoi asialle vain viimeisen potkun.

Meneillään on merkittävä perheiden rahankäytön muutos. Lomaa halutaan viettää jossain, mutta ulkomaat eivät ole nyt vaihtoehto.

"Suomalaiset käyttävät ulkomaanmatkoihin vuosittain jopa seitsemän miljardia euroa. Nyt siitä merkittävä osuus tullaan käyttämään mökkimarkkinaan. Se raha jää Suomeen ja suomalaisten varallisuuteen", iloitsee Kyhälä.

"Pitkään kiinnostus on suuntautunut mökkikyliin ja hiihtokeskusten huoneisto-osakkeisiin. Nyt näyttäisi siltä, että kaipuu luontoon ja yksityisyyteen näyttäisi vievän voiton. Kun vielä pääministeri kannustaa ottamaan etäisyyttä."

Kuusamosta kotoisin oleva ja siellä vapaa-ajan asunnollaan aktiivisesti etätyötä tekevät toimitusjohtaja iloitsee suunnanmuutoksesta.

"Yrityksethän suorastaan kannustavat nyt työntekijöitään etätyön tekemiseen. Kun aikaisemmin mökille etätöihin vetäytyviä nimiteltiin lusmuilijoiksi, nyt on huomattu etätyön edut. Hyvin johdettuna etätyö on tehokasta ja tuottoisaa."

"Maaseutua on ihan liikaa poljettu viimeiset vuosikymmenet. Nyt nähdään siellä mahdollisuuksia. Hyödynnetään tämä tilanne yhdessä ja mietitään kuinka mahdollisimman moni voisi asua, tehdä töitä ja viettää laadukasta vapaa-aikaa yhdessä perheen ja läheisten kanssa maaseudulla."

Kyhälä kuvailee tilannetta maaseudun vastaiskuksi, joka pitäisi vain osata kanavoida oikein.

"Kun tietoliikenneyhteydet toimivat, mökeillä viihdytään entistä paremmin ja pidempiä aikoja. Maaseudun yritysten tehtävä on tarjota näille kakkoskodeilla palveluita. Enää ei riitä, että tuodaan halkoja ja lämmitetään saunaa."

"Nyt halutaan palveluita. Esimerkiksi laadukasta kotimaista ruokaa perille toimitettuna. Etätyön tekijät ovat tottuneet valmiisiin lounaisiin, tarjotkaa niitä heille."