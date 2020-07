"Kun kysyntä koronasta palautuu, se on muuttanut muotoaan"

Yritysanalyytikko Riku Lehtinen on analysoinut satoja yrityksiä kevään jälkeen – kassavirrat ovat kuivuneet kaikilla, tukirahalla on ostettu vain aikaa 2–4 kuukautta.

Yritysten kassavirtoja analysoiva Strategic Accountingin pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja Riku Lehtinen ennustaa yrityksille ruman näköistä syksyä:

Lehtinen on simuloinut koronakevään jälkeen satojen eri toimialoja edustavien yritysten liiketoimintaa kassavirtojen näkökulmasta. Hän toteaa, että menipä yrityksellä tuloslaskelman näkökulmasta hyvin tai huonosti, niiden kassavirrat ovat kuivuneet. Vain syyt kassavirtojen kuivumiseen ovat vaihdelleet.

"Se on jo nähty, että eri alat ovat koronakevään aikana sukeltaneet. Aloilla, joilla toimintarajoitukset ovat poistuneet – kuten ravintolat, liikenne ja hotellit – tarjontapuoli on nyt herännyt, mutta selvästi ennen kuin asiakkaiden kysyntä on elpynyt entiselleen", Lehtinen kertoo havainnoista.

Tuotanto, markkinointi, hallinto, yrityksen prosessit – ne on kaikki viritetty siihen, että firmat toimivat täydellä käyttöasteella, Lehtinen toteaa. Resurssit olivat täyskäytössä jo ennen koronaa. Myös ravintolat on viritetty niin äärimmilleen, että toiminta kannattaa vain täyskysynnällä.

Ravintoloista osa pysäytti rajoitusten tullessa koko toimintansa, toiset sinnittelivät take away -palvelujen varassa.

Riku Lehtisen kassavirta-analyysien perusteella koko toimintansa sulkeneet polttivat kevään aikana vähemmän rahaa kuin ne, jotka pitivät yllä osaa toiminnastaan.

Uudelleen ovensa avanneet ovat pettyneet, kertoo Lehtinen kaupan ja palveluliiketoiminnan asiakkaistaan, joiden liiketoimintaa hän on tarkastellut.

Riku Lehtinen ennustaa, että koronakriisin jälkiseurauksena menee paljon enemmän uusiksi kuin uskalletaan kuvitella.

"Moni luulee, että kysyntä on nyt lomalla ja se palaa takaisin. Perustarpeet pysyvät, muut ihmisen tarpeet ja tottumukset muuttuvat. Kysyntä ei palaa entiselleen."

Tuloslaskelma ja tase paljastavat vasta viiveellä, kuinka yrityksellä oikeasti menee. Kassavirrat kertovat yrityksen rahahuollon tilanteesta. Kassavirralla rahoitetaan niin investoinnit kuin maksetaan osingotkin tuloksesta.

Kassavirtalaskelmat tehdään pääsääntöisesti kertomaan yrityksen tulevasta pärjäämisestä. Pitkällä tähtäimellä tuloslaskelman ja kassavirtalaskelman tulokset ovat yhtenevät, mutta lyhyellä tähtäimellä kassavirta ennustaa tarkemmin liiketoiminnan käänteen sekä ylös- että alaspäin.

Pörssiyhtiöt julkistavat huhti–kesäkuun tuloksensa alkavasta viikosta eteenpäin. Toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksista odotetaan koronan aiheuttamia liikevaihdon ja tuloksen rajuja pudotuksia.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä yritykset kertovat tulevista näkymistään syksyksi, tilaus- ja tarjouskannoistaan, Lehtinen sanoo.

Tarjouspyyntö-, tarjous-, tilaus- ja toimituskantojen heikentymiset eivät näy kirjanpidosta, kassavirtalaskelmista kylläkin.

Elintarviketeollisuudessa lihatalot HKScan ja Atria julkistavat tuloksensa torstaina ja perjantaina. Kassavirtoja on voinut heikentää myös varastojen kasvu, kun raaka-aineita on ostettu varastoon eikä kysyntä ole vastannut aiempaa. Saamisten kierto voi koronan vuoksi hidastua maksuvaikeuksien myötä.

Päivittäistavarakaupalla on mennyt hyvin samoin kuin kotitalouksia, mökkiä ja viihtymistä palvelevilla liiketoiminnoilla.

