HKScan alkaa päästä jaloilleen – velkakuorman odotetaan kevenevän loppuvuonna

Pasi Leino

Lihakonserni HKScanin toisen vuosineljänneksen tulos on lupauksia antava. Tulos jäi edelleen 2 miljoonaa euroa miinukselle, mutta liiketulos parani 6,7 miljoonaa euroa ja nousi 0,1 miljoonaa plussalle. Vertailukelpoinen liiketulos oli vielä puoli miljoonaa euroa parempi.

Yhtiö julkaisi osavuosikatsauksen torstaina aamulla. Tiedot ovat tarkastamattomia.

Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta vertailukelpoisin luvuin liikevaihto kasvoi. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 8,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Vielä paremmalta näyttää, kun katsotaan luvuista johdettua kassavirtatulosta. Se kertoo lihakonsernin olevan menossa hyvään suuntaan ja huhti–kesäkuun kassavirtatulos lähentelee 30 miljoonaa euroa.

Tosin vuoden ensimmäisen neljänneksen kassavirrat koukkasivat lähes 10 miljoonaa miinukselle.

Tulosparannusta on Balttia lukuun ottamatta kaikilla päämarkkinoilla. Suomessa parannus on vaimeampaa kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja Suomessa tulos jäi toisella vuosineljänneksellä edelleen miinukselle runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Ero on kuitenkin iso, kun verrataan Suomen tilannetta kahden vuoden takaiseen, toteaa toimitusjohtaja Tero Hemmilä HKScanilta. Talouden kääntämisessä on Hemmilän mielestä onnistuttu, mutta tekemistä on vielä paljon.

Korona on vaikuttanut ja yhtiö arvioi liiketuloksen alentuneen kaksi miljoonaa euroa pandemian takia. Lisäksi kuluja aiheutui mm. työaikajärjestelyistä ja työhygieniasta, joita ei ole tässä ole otettu huomion.

Hemmilän mukaan kuluttajakysyntä oli toisella vuosineljänneksellä vahva vähittäiskaupassa, mutta samaan aikaan kysyntä food service -kanavassa heikkeni kaikilla kotimarkkina-alueillamme, eniten Suomessa, noin 40 prosenttia.

Pandemian aikana kuluttajakysyntä kohdistui entistä matalamman jalostusasteen tuotteisiin. Tällä oli keskeinen, heikentävä vaikutus yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn.

Kesäkuussa food service -kanavan kysyntä alkoi asteittain vahvistua, mutta on edelleen selvästi alle pandemiaa edeltänyttä aikaa, Hemmilä toteaa.

Velkalasti on edelleen raskas ja korollinen velka jopa kasvoi 10 miljoonaa euroa vuoden takaisesta 315 miljoonaan euroon. Vantaan kiinteistön osto 37,7 miljoonalla nosti nettovelkaantumisasteen yli sadan prosentin.

Talousjohtaja Jyrki Paappa HKScanilta arvioi, että velkamäärä tulee laskemaan vuoden lopulla ja konsernin taloudessa on nyt liikkumavaraa. Vantaan kiinteistön ostosta sovittiin rahoittajien kanssa ja he tukivat kauppaa. Muutoin olisi jouduttu hakemaan korvaavia investointeja.

Vantaan toimitilat ovat hyvässä kunnossa ja käyttöaikaa on jäljellä yli kymmenen vuotta.

Hemmilän mukaan lihamarkkinat ovat tasapainossa ja koronan takia kotimaisuuden merkitys on korostunut. Hän uskoo, että tilanne tulee jatkumaan koronan jälkeenkin.

Korona vie nyt huomion, mutta Hemmilä uskoo, että talouteen ja ilmastoon liittyvä keskustelu palaa pian agendalle. Yhtiö ottaa ilmastoasiat vakavasti ja sopimustuotannon seuraavassa vaiheessa niihin tullaan kiinnittämään huomiota.