Matkailu supistuu 40 prosenttia – kotimaan matkailu ei korvaa ulkomaisten vähentymistä, peruskysyntää rokottaa työmatkailun raju vähentyminen

Kimmo Haimi

Matkailu on vilkkaasta kotimaan kesästä huolimatta vähentymässä tänä vuonna 40 prosenttia rahalla mitaten.

Matkailijoiden kulutus Suomessa supistuu tänä vuonna noin 40 prosenttia viime vuodesta, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) arvioi.

Vaikka kotimaanmatkailu vilkastui kesällä, se ei kuitenkaan riitä kattamaan kansainvälisen matkailun aukkoa.

Ulkomaanmatkailu vähenee tänä vuonna 70 prosenttia ja kotimaanmatkailu 20 prosenttia.

Suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa viime vuonna 16,1 miljardia euroa. Tänä vuonna rahamäärä putoaa 9,5 miljardiin euroon. TEM:n mukaan kestää ainakin vuoteen 2023, ennen kuin matkailu palautuu viime vuoden lukuihin.

Suomen matkailutase eli tuonnin ja viennin suhde on ollut kehno, mutta on nyt tasapainottumassa, koska suomalaisten ulkomaanmatkailu vähenee rajusti. Ministeriön arvion mukaan tase jää tänä vuonna 50–100 miljoonaa negatiiviseksi, kun se oli vielä viime vuonna 700 miljoonaa miinuksella.

Kotimaanmatkailun osuus oli ennen koronakriisiä lähes 55 prosenttia Suomen koko matkailusta ja se nousee tänä vuonna 75 prosenttiin.

Kotimaanmatkailu kannattelee useimpia matkailuyrityksiä. Peruskysyntää vähentää työmatkustuksen raju vähentyminen tai jopa puuttuminen.

Matkailukysyntä vähenee eniten henkilöliikenteessä ja erityisesti lento- ja laivaliikenteessä, 2,5 miljardia euroa.

Suomeen suuntautuva matkailu ja suomalaisten ulkomaanmatkailu elpyvät huomattavasti kotimaanmatkailua hitaammin, TEM arvioi.

Ulkomaisesta matkailusta korona leikkaa lähes 70 prosenttia eli 3,3–3,5 miljardia euroa. Matkailun osuus Suomen palveluviennistä on ollut 16 prosenttia koko viennistä ja se on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa. Matkailuvientiä on ulkomaalaisten matkailusta Suomeen jäävä raha.

Suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kulutus Suomessa vähenee 70 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa.

Ministeriö julkaisee matkailuarvion yhdessä Visit Finlandin, Tilastokeskuksen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ja Suomen Matkailualan liitto SMAL:n kanssa. Arviot perustuvat 4.9.2020 tilanteeseen.