Vuokramökkien suosio kasvoi rajusti viime vuodesta ja muutoksessa voi olla jotakin pysyvää – mökkien välitysjätti Lomarengas tuplasi lokakuussa myyntinsä

Seitsemää lomamökkiä vuokraavalla Ylhän maatilalla Karjalohjalla vuosi on ollut tavallista vilkkaampi. Siivooja Susanna Peltola valmistelee mökkiä syyslomalaisia varten. Mökkien siivousta tehostettiin tänä vuonna, mikä tuo lisäkuluja.

Suomalaiset varautuvat syysloman viettoon kotimaassa. Se näkyy monien vuokramökkien varauslistoissa.

”Näyttää hyvältä”, mökkejä välittävän Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen summaa. Lomarenkaan kautta markkinoidaan noin 4 000:ta mökkiä ympäri Suomen.

Niistä noin puolet on rantamökkejä. Toinen puolikas sijaitsee matkailukeskusten, kuten Ylläksen ja Rukan, läheisyydessä. Syyskuussa varauksia oli 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, lokakuussa myynti on jo tuplaantunut.

”Syysloma on nyt yksi iso tekijä, kun muualle ei paljon pääse.”

Aiemminkin valtaosa asiakkaista, 70 prosenttia, on ollut kotimaasta. ”Se on se meidän selkäranka.”

Ulkomaan myynti on kuitenkin ollut merkittävää. Tänä vuonna venäläisten osuus mökkivuokraajista romahti. ”Myös Euroopassa oli hyvä buusti menossa, mutta se loppui koronan takia kuin seinään”, Purhonen sanoo.

Pahimmat pelot mökkivuokrausten romahtamisesta eivät kuitenkaan näytä toteutuneen. ”Se, mitä ulkomailta jäi tulematta, saatiin tosi hyvin paikattua kotimaan asiakkailla.”

Lapin matkailun vaikeuksista huolimatta kotimaanmatkailun tunnelin päästä näyttää kajastavan valoa.

Lähes kaksi kolmasosaa maaseutumatkailuyrittäjistä uskoo koronaviruksen vaikuttavan myönteisesti alan tulevaisuuteen pitkällä tähtäimellä.

Yrittäjien näkemyksiä kartoitettiin MTK:n teettämässä kyselyssä, jossa selvitettiin muun muassa koronavirusepidemian vaikutuksia maaseutumatkailuyrittäjien liiketoimintaan. Tulokset ovat suuntaa-antavia. Kysely lähetettiin 200:lle Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n jäsenyritykselle, joista 41 vastasi.

Tulevaisuus nähdään erittäin optimistisena jo lähivuosina, sanoo MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija ja Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry:n tiedottaja Kimmo Aalto. ”Väljyys, luonto ja turvallisuus houkuttavat. Mökkimatkailu on selkein voittaja.”

Vastaajat uskoivat muun muassa, että ihmisten halu ulkomaanmatkailuun hupenee.

Kestää kauan, ennen kuin massaturismi palautuu ennalleen, kyselyyn vastannut yrittäjä arvioi.

Kyselyyn vastanneet maaseutumatkailuyrittäjät uskovat maaseudun ja luonnon arvostuksen nousevan ja kotimaisten kohteiden ja yritysten tunnettuuden lisääntyvän.

Siivooja Susanna Peltola ahkeroi Ylhän maatilan rantamökissä. Karjalohjalla sijaitsevat vuokramökit siivotaan putipuhtaiksi syysloman asiakkaita varten.

”Olemme tiukentaneet mökkien siivousohjeistusta. Kuulun itsekin riskiryhmään. Varovaisuus on meidän kaikkien etu”, tähdentää tilan emäntä Tuula Kerko-Ervasto.

Mökkien kysyntä on ollut koko vuoden ja varsinkin keväällä parempi kuin edellisinä vuosina, Kerko-Ervasto arvioi. Hän vuokraa puolisonsa Pentti Ervaston kanssa sivutoimisesti seitsemää mökkiä tilan yhteydessä.

Osassa mökeistä asuu pidempiaikaisia vuokralaisia.

”Moni haluaa päästä mökille, mutta ei kauaksi pääkaupunkiseudusta. Karjalohja on kaunista seutua, ja panostamme mökkien viihtyvyyteen.”

Moni näyttää nyt hakevan omaa rauhaa. Lomarenkaan Purhonen on aiemminkin todennut, kuinka koronavirusepidemiassa voittaja on luonto.

”Ihmiset palaavat luontoon ja huomaavat, että Suomessa on paljon mielenkiintoisia paikkoja, joissa ei ole ennen käyty. Koli veti kesällä älyttömät kävijämäärät, samoin Saana.”

Vuokramökkien varaustilanne on monin paikoin viimevuotista parempi.

Tulevaisuudenuskosta huolimatta monilla maaseutumatkailuyrittäjillä on nyt haasteita.

Valtaosa arvioi MTK:n teettämässä kyselyssä liiketoimintansa supistuvan tänä vuonna.

Viime keväänä osa vastaajista ilmoitti joutuneensa sulkemaan liiketoimintansa kokonaan.

Vaikka vuokramökit tekevät kauppansa, monet muut matkailupalvelut sakkaavat toistaiseksi, Aalto kertoo.

”Aika monella päätoimialana ovat ryhmäruokailut, juhlat ja kokoukset. Siellä liikevaihdon tiputusta on kaikkein eniten. Tilanne on myös erittäin hankala ulkomaan markkinoihin painottuville ja niiden varassa oleville yrityksille, koska kansainvälinen matkailu on romahtanut.”

Syyslomaviikolle Ylhän tilan mökeillä on mukavasti varauksia, ja myös marraskuun viikonloput näyttävät pääosin punaista. Syksyn vuokraajista osa on innokkaita sienestäjiä. Kesä on tavallisestikin kiireistä aikaa.