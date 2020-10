Vuosittaiset yrittäjäpalkinnot julkistettiin – palkittujen joukossa on monia maaseudun yrityksiä

Kari Salonen

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto, Vuoden yksinyrittäjä -palkinto ja Vuoden nuori yrittäjä -palkinto julkistettiin tänään. Palkittujen joukossa on monia maaseudulla toimivia yrittäjiä.

Valtakunnallisen yrittäjäpalkinto meni By Pia’s:lle, Kuljetusliike Ville Silvastille, Picosunille ja Sinituotteelle.

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy tarjoaa vaativien kuljetusten koko logistiikan avaimet käteen -palveluna Uuraisilla. Muun muassa tuulivoimaloiden osia kuljettavan yrityksen toimialueena on koko Eurooppa ja Venäjä.

Ville Silvasti seurasi jo lapsena Jukka-isän erikoiskuljetuksia tehneen yrityksen toimintaa. Vuonna 2002 hän perusti oman saman alan yrityksen. Isän muualle myyty yhtiö palasi yrityskaupassa osaksi Kuljetusliike Ville Silvastia vuonna 2015.

Kun Ilkka Brotherus osti 1940-luvulla toimintansa aloittaneen Sinituotteen noin 30 vuotta sitten, valmiina oli kaksi vanhaa muovikonetta, muutama työkalu ja neljä työntekijää.

Tuoteinnovaatioiden ja yritysostojen ansiosta Sinituote on nyt Pohjoismaiden johtava siivousvälineiden, vaatehuollon ja autotarvikkeiden konserni. Sinituotteen tehdas on Kokemäellä ja pääkonttori Hausjärvellä.

Vuoden yksinyrittäjä 2020 -palkinnot jaettiin nyt toista kertaa. Vuoden yksinyrittäjät ovat Marika Konga ja Heidi Hannus.

Kongaamo on Marika Kongan vuonna 2009 perustama yritys Mäntyharjulla Etelä-Savossa. Yrityksen tärkeimmät tuotteet ovat 1960- ja 1970-lukujen värikkäistä kangasaarteista valmistetut yksilölliset naisten väriterapiatakit. Kierrätys on olennainen osa yrityksen toimintatapaa.

Palkitsemisen perusteena on Kongan positiivinen ja huomiota herättävä omaperäisyys. Kongaamon tuotteet tuovat kantajansa upealla tavalla esille ja saavat myös kanssakulkijat iloisiksi väriloistollaan.

Heidi Hannus perusti Piha- ja vihersuunnittelu Villa Gardeninin Oulaisiin Pohjois-Pohjanmaalle vuonna 2002. Yrityksen päätoimiala on piha- ja maisemasuunnittelu.

Hannuksen intohimo suunnittelijana ulottuu pihojen ja puutarhojen lisäksi laajemmallekin: työn jälkeä voi nähdä rakennuksissa, taide-esineissä, kalusteissa ja valaistuksessa.

Palkitsemisen perusteena on yrityksen menestyminen alalla niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Hänellä on myös useita palkittuja koti ja -messupihoja ympäri Suomen. Kaiken kaikkiaan hänellä on reilu tuhat erilaista suunnittelukohdetta.

Vuoden nuori yrittäjä 2020 -kilpailun voittaneella Douglas Castrolla on kaksi menestyvää yritystä, Darkglass Electronics ja Neural DSP Technologies. Helsinkiläinen Darkglass Electornics valmistaa bassopedaaleita sekä muita bassokitaraa varten suunniteltuja laitteita, kuten vahvistimia.

Lasse ja Maria Jalkasen Rawmance-yritys tuo maahan ja valmistaa luomuelintarvikkeita ja superfoodeja Foodin-brändin alla. Jyväskyläläiset ylsivät toiseksi Vuoden nuori yrittäjä -mittelössä. Yrityksen virallinen kotipaikka on Laukaa ja uusi tehdas sijaitsee Vaajakoskella

Jalkasten tavoite on kasvattaa ruokakulttuuria, jossa keskeistä on kestävästi ja eettisesti tuotettu aito ja puhdas ruoka. Foodin satsaa jatkuvaan tuotekehitykseen, josta esimerkkinä uudenlaiset kollageeniproteiinipatukat.