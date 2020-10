Mökkilainojen suosio on kasvanut korona-aikana – lainoja nostaneet erityisesti alle 50-vuotiaat

Jarno Mela

Mökkibuumia näyttäisivät edistäneen erityisesti nuoremmat ikäluokat, sillä OP:n tilastojen perusteella yli 50-vuotiaiden osuus lainanottajista on pienentynyt, ja vastaavasti eniten on kasvanut 30–34 -vuotiaiden osuus.

Mökkilainoja on nostettu tänä vuonna merkittävästi aiempaa enemmän. Sama suuntaus näkyy kaikissa kolmessa asuntolainakantansa perusteella suurimmassa pankissa.

OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie kertoo, että heillä on myönnetty mökkilainoja tammi-elokuun aikana kappalemääräisesti 27 prosenttia viime vuotta enemmän.

Eniten mökkilainoja ovat ottaneet OP:n pääkaupunkiseudulla asuvat asiakkaat. Sen jälkeen aktiivisimpia ovat olleet oululaiset ja tamperelaiset. Lainoja on otettu mökkeihin, jotka sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Kuusamossa ja Savonlinnassa.

Christie huomauttaa, että kuntakohtaisesti siinä, miten yleistä mökin ostaminen on, on paljon eroja. Hän kertoo, että vielä vuosi sitten Kuopio oli viiden kärjessä, kun tarkastellaan, missä asuvat henkilöt mökkilainoja ottavat. Vantaa on kuitenkin kirinyt Kuopion tilalle 43 prosentin kasvun avittamana.

Mökin sijaintikuntien listauksessa Savonlinna on noussut kärkikahinoihin ja viime vuonna kärkiviisikossa mukana ollut Kouvola on menettänyt asemiaan.

OP:lla mökkilainojen keskikoko on nyt noin 74 000 euroa. Lainasumma on kasvanut kahdeksan prosenttia viime vuoden tasosta, mitä selittää Christien mukaan se, että mökkien hinnat ovat hieman nousseet. On kuitenkin hyvä tietää, että viime vuonna mökkilainojen keskikoko tippui neljällä prosentilla edellisvuoden tasosta.

"Joka kolmas lainan ottaja on tänä vuonna ollut 40–49 -vuotias", Christie kertoo.

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala kertoo, että heidän asiakkaansa ovat nostaneet mökkilainoja hieman alle 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Pajala painottaa, että korkeista kasvuluvuista huolimatta on hyvä muistaa, että mökkilainoja ei kuitenkaan kappalemääräisesti oteta vuosittain kovin paljoa.

"Puhutaan muutamien tuhansien kauppojen markkinasta. Ne absoluuttiset kappalemääräkasvut eivät ole valtavan kokoisia", hän huomauttaa.

Eniten mökinostointo on kasvanut Nordean tilastojen perusteella Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Huomionarvoista on, että mökkikauppa näyttää kasvaneen maakunnista kaikkialla muualla paitsi Kainuussa.

Tilanne muuttuu hieman, kun katsotaan, missä asuvat ihmiset ovat tänä vuonna ostaneet mökkejä eniten. Tässä tarkastelussa kärjessä on Uusimaa. Kakkos- ja kolmospaikat menevät Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle.

Tänä vuonna mökin ostossa ovat aktivoituneet Pajalan mukaan erityisesti lapsiperheet sekä nuoret pariskunnat. Toisaalta mökkejä ovat ostaneet myös sellaiset vanhemmat pariskunnat, joiden jälkikasvu on jo muuttanut pois kotoa.

Koska mökki ei niin sanotusti ole ensimmäinen suurempi osto, vaan se hankitaan tyypillisesti vasta ensiasunnon jälkeen ja mökin ostajilla on jo olemassa jonkin verran muuta varallisuutta, eivät alle 30-vuotiaat useinkaan päädy mökkikaupoille.

Tyypillisesti Nordean asiakkaiden mökkilainat ovat kooltaan 90 000-100 000 euroa. Summa on pysynyt vakaana viimeisimmät pari-kolme vuotta.

"Vaikka olemme nähneet mökkikaupan aktivoitumista, hinnat eivät ole merkittävästi kasvaneet", Pajala perustelee lainasumman vakaata kehitystä.

Danske Bankin laina-asiantuntijakeskuksen johtaja Sari Hammari kertoo, että heillä vapaa-ajan-asuntolainojen määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2019, sekä kappalemäärissä että euroissa.

"Koronavirus on tänä vuonna vilkastuttanut kauppaa erityisesti kesäkuukausina verrattuna lähivuosiin", Hammari sanoo.

Vapaa-ajan asuntolainojen keskikoko on Hammarin mukaan kasvanut tasaisesti vuosittain. Nykyinen mökkilainojen keskikoko on Dansken asiakkailla noin 100 000 euroa.

"Vaatimustaso vapaa-ajan asumuksille on samaan aikaan noussut ja ne vastaavat usein varustelutasoltaan lähes ykköskotia", Hammari huomauttaa.

Omalta osaltaan lainamäärien kasvua selittää lisääntynyt etätyöskentely, joka on kasvattanut vapaa-ajan asuntojen kysyntää. Monesti mökin ostajat lähtevät Hammarin mukaan siitä, että mökki on tarvittaessa käytettävissä myös talvella.

Myös Danskella näkyy se, että mökin ostaminen on aiempaa suositumpaa alle 50-vuotiaiden keskuudessa.

"Tyypillisin ostaja onkin alle 50-vuotias pariskunta. Myös yksinostajien määrä on jonkin verran noussut", Hammari kertoo.

