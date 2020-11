Sähkön hinta painui negatiiviseksi – vesisähköaltaat pursuamassa yli

Vattenfall

Vesialtaat ovat nyt täynnä, kuten esimerkiksi Vattenfallin Akkatsin voimalan patoallas Ruotsissa Jokkmokkissa.

Sähkön tukkuhinta painui Suomessa viime maanantaina aamuyöstä negatiiviseksi, eli sähkön tuottajat maksoivat käyttäjille sähkön kuluttamisesta.

Kello kolmen ja neljän välillä hinta oli miinus 1,73 euroa megawattitunnilta.

Pörssisähkö on ollut Pohjoismaissa viikonlopusta lähtien erittäin halpaa. Torstaina päivällä sähkö maksoi kolmen euron paikkeilla megawattitunnilta eli 0,3 senttiä kilowattitunnilta.

Halpuus johtuu lähinnä runsaista sateista sekä navakasta tuulesta. Norjan ja Ruotsin patoaltaissa on nyt enemmän vettä kuin moneen vuoteen, jonka vuoksi vesisähkö on erittäin edullista, johtaja Reima Päivinen Fingridistä kertoo.

Tuulivoiman määrä on lisääntynyt viime vuosina vauhdilla Suomessa, Norjassa ja erityisesti Ruotsissa. Kun viime päivinä on tuullut rajusti, myllyt tuottavat sähköä runsaasti. Vesi- ja tuulivoiman yhteisvaikutus on nostanut voimantuotannon kysyntää suuremmaksi.

Tanskassa ja Saksassa hinta painui maanataina vielä enemmän miinukselle kuin Pohjoismaissa, yli 10 euroon megawattitunnilta. Molemmissa maissa on rakennettu paljon tuulivoimaa.

Norjan vesivarastoissa on nyt vettä yli 80 000 gigawattitunnin edestä eli enemmän kuin ainakaan kolmeen vuoteen.

Tuuli- ja aurinkoenergian lisääntymisen vuoksi sähkön hinta vaihtelee Päivisen mukaan paljon nopeammin kuin ennen.

Negatiivisesta sähkön hinnasta hyötyvät pörssisähköä käyttävät asiakkaat, eli osa teollisuudesta ja kunnista sekä ne yksityiset, jotka ostavat suoraan pörssisähköä.

Pidemmällä tähtäimellä halpa tukkusähkö alentaa muun sähkön hintaa.

Pohjois-Suomen ja Ruotsin välille rakennetaan isoa siirtolinjaa, jonka pitäisi valmistua vuonna 2025. Suomen sähkön aluehinnat ovat olleet korkeammat kuin Ruotsissa ja Norjassa, ja kaapelin pitäisi vähentää hintaeroa.

Fingrid rakentaa linjoja Oulun ja Jyväskylän välille. Niiden avulla pystytään siirtämään nopeasti länsirannikolle rakennettujen tuulivoimaloiden sähköä etelään, jolloin Suomi voi pysytellä yhtenä hinta-alueena pörssissä.

Jukka Pasonen

