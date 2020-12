Valmet Automotive noussut Euroopan suurimmaksi sähköautojen akkutoimittajaksi – Nokian entisessä kännykkätehtaassa Salossa kootaan nyt litium-ioni-akkuja

Valmet Automotive

Ei enää autiotalo. Valmet Automotive kokoaa sähköautojen akkuja Nokian entisen matkapuhelintehtaan tiloissa Salossa.

Autojen sopimusvalmistajana ja Uudenkaupungin autotehtaastaan paremmin tunnetusta Valmet Automotivesta on lyhyessä ajassa kasvanut yksi suurimmista sähköautojen akkujen sopimusvalmistajista maailmassa. Euroopassa yhtiö arvioi olevansa alallaan suurin.

Valmet Automotive tiedotti tiistaina allekirjoittaneensa äskettäin akkujärjestelmien valmistussopimuksen merkittävän uuden autoteollisuusasiakkaan kanssa. Asiakasta sopimusvalmistaja ei voi nimetä, mutta viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo tilaajan olevan "tunnettu, globaalisti toimiva automerkki".

Tuotantoa varten Uudenkaupungin tehtaalla on tiloja, jotka voidaan nopeasti muuntaa akkutuotannon tarpeisiin. Uutta tehdasrakennusta ei akkulinjastoa varten tarvitse rakentaa.

Suunnitelmissa on käynnistää Uudessakaupungissa sähköajoneuvojen korkeajänniteakkujen suursarjatuotanto, joka monipuolistaa ja täydentää autotehtaan toimintaa. Tehdas työllistää nykyisin noin 3500 henkilöä, ja suunnitellun akkutuotannon työllistävä vaikutus on vuonna 2021 noin 200 henkilöä.

Salossa, Nokian entisen kännykkätehtaan tiloissa ,Valmet Automotive on koonnut sähköautojen akkuja jo joulukuusta 2019. Akkutehdas toimii rakennuksessa, jossa Nokian suuruuden aikoina koottiin Nokian 3110 -klassikkokännyköitä. Kun puhelintehtaassa töissä oli runsaat tuhat ihmistä töissä, litium-ioni akkuja sähköautoihin kokoaa tehdaslinjastolla teollisuusrobotit ja muutama sata työntekijää.

Sanne Katainen

Internet of Things. Salon IoT-Campus perustettiin vuonna 2017 Nokian entiselle toimisto- ja tuotantoalueelle Salossa. Myös kaupunkilaisille avatulla alueella työskentelee ja opiskelee noin pari tuhatta ihmistä.

Maaseudun Tulevaisuus vieraili Tekniikan toimittajien yhdistyksen, Presstekin, kanssa syyskuussa Salon IoT-Campuksella, jossa myös akkutehdas nyt toimii. Kun Nokia ja sittemmin Microsoft muuttivat alueelta pois, Salon kaupunki ja viisi sijoitusyhtiötä ostivat kiinteistöt maa-alueineen. 2017 perustettu yhtiö kampusalueineen toimii yhteisönä ja innovaatioalustana alueella nyt toimiville yrityksille. Salon kaupunki omistaa kiinteistöyhtiöstä 36 prosenttia.

Salon IoT-keskuksen johtaja Jukka Vakula kertoi alueella olevan tehdas- ja toimistotilaa 13 jalkapallokentän verran. Kun Nokian aikana alue oli aidattu ja vartioitu, se tänään on avoin ja osa Saloa. Yrityksiä alueella toimii noin sata, ihmisiä kampuksella käy töissä ja opiskelemassa parisen tuhatta. Turun AMK:lla on tradenomi- ohjelmakoulutusta ja sairaanhoitajakoulutusta keskellä kampusta sijaitsevissa tiloissa.

Valmet Automotive kilpailutti tehtaan sijoittumisen. Salo ja sen IoT-kampusalue tuli valituksi Mikael Mäen mukaan myös Nokialta vapautuneen ja saatavilla olleen työvoiman ansiosta.

Nokian puhelintehtaan tila muutettiin akkutehtaan raskaampien tuotantolinjojen painon kestäväksi paaluttamalla lattia kestämään robottien painon. Entiset nokialaiset ja saksalainen linjaston toimittanut yhtiö asensivat linjaston aikataulussaan, ja avaimet tuotantotiloihin luovutettiin Valmet Automotivelle viime vuoden elokuun alussa.

Valmet Automotive laajentaa myös Salon akkutehdasta, jonne rekrytoidaan noin 200 uutta akunrakentajaa vuosina 2021 ja 2022. Parhaillaan tehtaalla on toimihenkilöhaku menossa.

Valmet Automotiven pyrkii nostamaan akkujärjestelmien liikevaihdon jo lähivuosina samalle tasolle tai jopa suuremmaksi kuin autonvalmistuksessa. Tavoitteen toteuttamisessa Salon ja Uudenkaupungin akkutehtailla on keskeinen rooli.

Valmet Automotive

Pitkälle automatisoidut akustojen tuotantolinjat roboteineen tarvitsivat lattioiden vahvistamisen paalutuksella. Linjat nousivat aikataulussa Salossa ja akkutuotanto alkoi vuosi sitten joulukuussa.

Onko Suomen markkinoilla myydyissä sähkö- ja hybridiautoissa kotimaiset akut? Se riippuu automerkistä. Valmet Automotiven laajentuvan toimitusverkosto huomioiden, yhä suuremmassa osassa on Suomessa koottu litium-ioni-akku.

Uusikaupunki on Valmet Automotiven suurin ja tärkein tuotantolaitos.

"Akkujen suursarjavalmistus tarjoaa sille merkittäviä kasvumahdollisuuksia, ja autoteollisuuden palveluntarjoajana kykymme valmistaa joustavasti autoja ja akkuja samassa paikassa on ainutlaatuinen", kertoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Sähköautoissa käytettävien litium-ioni-akkujen markkinoiden arvioidaan kasvavan yli 10-kertaisiksi vuoteen 2029 mennessä.

Valmet Automotive

Litium-ioni-sähköakkujen kokoonpano vaatii myös käsityötä.

Valmet Automotivella on kolme tuotantolinjaa: ajoneuvojen sopimusvalmistus, avoautojen kattojärjestelmät, kinematiikkaratkaisut ja akkujärjestelmät. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 652 miljoonaa euroa. Akkutuotannon (EV Systems) osuutta ei ole eriytetty.

Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Valmet Automotive -konsernin suurimmat osakkeenomistajat ovat sijoitusyhtiöt Tesi (Suomen valtio) sekä Pontos Group, molempien omistusosuus on 38,46 prosenttia. Pontos Oy on rakennusyhtiö SRV:n perustajana tunnetun Ilpo Kokkilan ja Timo Kokkilan sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö. Pontos Oy on nousi tänä vuonna myös SRV:n suurimmaksi omistajaksi 17 prosentin osuudella.

Kiinalainen CATL, sähköautojen akkujen ja akkukennojen johtava valmistaja, omistaa konsernista 23,08 prosenttia.

