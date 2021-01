"Erikoinen kesä": Tänä vuonna kaupaksi menivät myös mökit, joita kukaan ei ollut käynyt vuosiin katsomassakaan

Petteri Kivimäki

"Tämän mökin ilmoituksella oli ensimmäisen neljän päivän aikana pari tuhatta katsojaa", keuruulainen kiinteistönvälittäjä Petri Vienola sanoo. Vienolan mukaan tonttien kysyntä on noussut samassa suhteessa kuin mökkien. Tontteja vain ei ole oikein myytäväksi.

Keuruulaisen kiinteistönvälittäjän Petri Vienolan kauppaama mökki ehti olla myynnissä vain viisi päivää.

"Se ei kauaa vanhentunut. Kohde kyllä oli aika erityinen. On niemennokka omassa rauhassa ja 150 metriä rantaviivaa", OP-koti Keuruun välittäjä Vienola kertoo.

Vaikka kohde oli hieno, sen suosio kertoo mökkien suuresta kysynnästä yleisemminkin. Loppuvuodesta tai tammikuussa ei nimittäin normaalisti paljon mökkejä myydä.

"Mökkien myynti talvella ei ole yleistä. Nyt ovat kaksinkertaiset myyntimäärät olleet koko syksyn", Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson vahvistaa.

Vienolan myymä kohde kiinnitti viime viikolla heti huomiota ilmoituspalstoilla.

"Tätä mökkiä katsottiin ensimmäisen neljän päivän aikana pari tuhatta kertaa. Normaalisti ei ihan noihin lukuihin päästä."

Vuosi 2020 oli mökkikaupan kuuma vuosi.

Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan viime vuonna myytiin yli 5 000 rantamökkiä. Tieto on vahvistamaton, sillä osa kaupoista voi vielä olla kirjaamatta.

Kasvu on kuitenkin huimaa, sillä vuonna 2019 kauppoja tehtiin 3 700.

Lisäksi omistajaa vaihtoi viime vuonna yli 1 300 rantatonttia. Erikseen on tilastoitu lomakiinteistöt ilman rantaa. Niitä oli vajaa 1 800.

"Olihan tämä erikoinen kesä. Kohteita, joita ei kukaan ollut käynyt katsomassakaan vuosiin, ovat yhtäkkiä löytänyt omistajansa. Vanhemmat ja pienemmätkin kohteet menivät", Mickelsson kertoo.

Aiemmin haluttiin valmiita kohteita, joita ei tarvitse remontoida. Nyt remontti-intoa tuntuu löytyneen. Tonttejakin on mennyt.

"Osa aikoo purkaa vanhan kohteen ja rakentaa oman uuden. Tilantarve on nyt käsin kosketeltava."

Myös uudet alueet ovat kiinnostaneet ostajia. Kainuu ei ole ollut mökkitrendikäs, ja sielläkin myynti kasvoi yli 40 prosenttia. Mickelssonin mukaan nyt hyväksytään, että kaikki eivät voi saada mökkiä Etelä-Suomesta.

Vienolan mukaan etäisyys kodista on tyypillisesti korkeintaan 200 kilometriä.

"Tampereen ja Hämeenlinnan ympäristöstä on ollut useampi ostaja. Siellä on vielä vähän eri tavalla hinnoiteltua kuin täällä. Oriveden ja Mäntän toimipisteiden kanssa arvioitiin yhdessä, että karkeasti noin 30 pinnaa on kysyntä noussut."

Tampereelta on Keuruulle noin 120 kilometriä.

Eniten mökkikauppoja tehtiin Etelä-Savossa.

Viime kesänä osa ostajista ei löytänyt omaa mökkiä. Siksi Vienola arvioi, että viime kesänä kohteita kiertäneet seuraavat jo tarkasti ilmoituksia.

"Käsitys mökin hankkimisesta vahvistui, ja he ovat kärppänä valmiina kevään sesongille."

Tällä hetkellä ilmoituksia on vähän. Esimerkiksi Keuruulla on Etuovi-sivustolla nyt yhdeksän myynti-ilmoitusta.

Mickelsson arvioi, että kohteita tulee myyntiin kesällä.

"Onhan mökkejä vielä paljon myymättä. Pohjoisessa on runsaasti kohteita, jotka liikkuvat huonosti. Ja kyllä taloja löytyy, joista voisi mökkejä itselleen tehdä."

Mökkimarkkinat ovat nyt odottavassa vaiheessa.

"Taloudellisella tilanteella ja rokotusohjelman etenemisellä on hirveän suuri vaikutus markkinoille. Suomalaisten talletustileille on alkanut kertyä rahaa, ja se alkaa hakea kohdetta", Mickelsson sanoo.

Suomen Pankin mukaan säästötileillä oli talletuksia noin 107 miljardia euroa viime vuoden loppupuolella. Se on noin kahdeksan miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2019 lopulla.

Uusia mökkejä markkinoille ei tule, jos erilaisia lomakyliä, kuten hiihtokeskuksia, ei lasketa.

Vienolan mielestä osa myyntiä harkinneista vetäytyi, sillä he alkoivat käyttää omaa mökkiään. Tontteja hänellä ei ole tarpeeksi vastaamaan kysyntään.

Vienolan mukaan ostajat olivat hyvin hintatietoisia viime kesänäkin. Siksi hintakuplaa ei syntynyt. Mutta nopea pitää olla.

"Jos oikea kohde löytyy, pitää olla nopea liikkeissään, niin kuin tässäkin tapauksessa. Monta esittelyä jäi pitämättä."

Lue myös:

Iskikö juhannuksena mökkikuume? Asiantuntija kertoo, mitä asioita moni ei muista huomioida mökkikaupoilla, vaikka kannattaisi

Matti Vanhanen huolestui koronakriisin alkuvaiheessa mökkiläisiä kohtaan rakennetusta vastakkainasettelusta: "Hyvin varustellut mökit ovat kansalaisten turvapaikka"

Vantaalainen Annika Suomi suitsuttaa etätyöskentelyä mökillä: "Tuntuu, että kesä ja loma jatkuvat"