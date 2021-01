Ruotsi kieltää minkkien kasvatuksen vuoden loppuun asti, syynä koronaviruslöydöt tarhoilta

Anne Anttila

Suomessa koronaa ei ole havaittu turkistarhoilla.

Ruotsin maatalousviranomaiset ovat päättäneet kieltää pentujen teettämisen minkkitarhoilla vuoden 2021 loppuun asti.

Kielto on seurausta koronaviruksen nopeasta leviämisestä maassa sekä Ruotsin minkkitarhoilla esiintyneistä SARS-CoV-2-tartunnoista. Ruotsissa on viime syksynä löydetty koronavirusta 13 tarhalta. Päätös on tehty suojelemaan ihmisiä ja eläimiä.

Samalla kiellettiin minkkien tuominen maahan.

Siitoseläimet tarhoilla saa pitää. Minkkien turkistarhaus voi jatkua vuonna 2022, jos pandemiatilanne muuttuu.