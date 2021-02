Posti muuttaa toimintansa ydintehtävää postipalveluista paketteihin ja logistiikkaan – kirjeposti jatkossa yrityksen tukitoiminto

Kimmo Haimi

Postin ydintoimintaa on jatkossa pakettien jakelu.

Posti ottaa ydintehtäväkseen pakettiliikenteen ja logistiikkapalvelut Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Perinteiset postipalvelut, kuten kirjeposti, pysyvät jatkossa tukitoimintona.

"Postipalveluilla Suomessa on tärkeä täydentävä ja tukeva rooli", Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoo yhtiön tulostiedotteessa.

Medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa puhunut Kuusisto sanoi, että Postin toiminnassa on kyse jakelusta, mutta jaettava on muuttanut vuosien mittaan muotoaan.

Uudistusten myötä Posti tavoittelee asemaa "modernina jakelu- ja logistiikkayhtiönä". Toiminnalle haetaan uutta suuntaa, sillä kirjepostin määrä on vähentynyt vuosia.

Postin jakelutoimintaa viitoittaa postilaki, jonka mukaan kirjeposti on jaettava viitenä päivänä viikossa. Tämän jakelun piiriin kuuluvat muun muassa sanoma- ja aikakauslehdet. Kuusisto vakuutti tiedotustilaisuudessa että "niin kauan kun perinteisiä postipalveluita on jaettavana, me niitä jaamme."

MT kysyi Postin hallintoneuvoston puheenjohtajalta Aki Lindéniltä (sd.) kommenttia uuteen strategiaan. Hän viestitti avustajansa välityksellä, että ei tahdo kommentoida aihetta ennen hallintoneuvoston käsittelyä. Aihetta käsitellään hallintoneuvostossa 4. päivä huhtikuuta.

Jukka Pasonen

Postin tulos parani koronavuonna.

Koronavuoden aikana Posti paransi tulostaan vuodesta 2019. Liikevaihto kasvoi 3,1 prosentilla 1 613,6 miljoonaan euroon. Voitto kasvoi 55 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 3,4 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2019 vastaava osuus oli 1,2 prosenttia liikevaihdosta.

Koronaviruspandemia vauhditti verkkokauppaa, mikä näkyy myös Postin tuloksessa. Pakettiliikenne kasvoi vuodentakaisesta peräti 27 prosenttia. Paketti- ja verkkokauppaliikenne kattoi vuoden 2020 lopussa 57 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Vuodesta 2019 kasvua tuli viisi prosenttiyksikköä.

Sen sijaan perinteiset postipalvelut jatkoivat laskuaan. Postin yleispalveluvelvoitteen piirissä olleet lähetykset käsittivät enää 3,4 prosenttia kaikesta jakelusta.