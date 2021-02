Tulosjulkistaja Varma: "Eläkejärjestelmä selvisi ensimmäisestä koronavuodesta säikähdyksellä – sijoitustuotoissa emme täysin onnistuneet"

Carolina Husu

Varma tavoittelee sijoitussalkkuaan hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Varman toimitusjohtaja Risto Murto kertoi yhtiön oman Salmisaaren kiinteistön toiminnallisten päästöjen pienentyneen 82 prosenttia vuodesta 2015.

Työeläkeyhtiö Varma sai eläkesijoituksilleen koronavuoden vuoristoradan jälkeen lopulta 2,8 prosentin tuoton. Yhtiön sijoitusvarallisuus kasvoi ennätykselliseen 50,2 miljardiin euroon, mutta paremminkin olisi voinut mennä.

"Eläkkeiden riittävyyteen ei vuodesta aiheutunut lommoa, ja Varman vakavaraisuuspääoma oli 1,7-kertainen suhteessa minimirajaan", kertasi tilivuoden loppusaldoa toimitusjohtaja Risto Murto.

Riittävä vakavaraisuuspääoma mahdollistaa työeläkeyhtiölle riskinoton sijoituksissaan myös jatkossa. Kriisiaikoina se korostuu, sillä heikolla vakavaraisuudella yhtiö joutuisi rajoittamaan edelleen riskinottoaan, joka söisi mahdollisuuden tuottoihin.

Varman vakavaraisuuspääoma vuoden lopulla oli 11 517 miljoonaa euroa. Sijoitusvarallisuuden määrää kasvattivat myös vuoden aikana Varmaan fuusioituneet yksityiset eläkesäätiöt. Esimerkiksi MTK:n, Viestilehtien, alueellisten MTK-liittojen ja MTK:n säätiön yli 240 työntekijän eläkevakuutukset siirtyivät vuoden 2020 alussa Varmaan. Yhteensä eläkesäätiöiden varallisuutta siirtyi vuoden aikana Varmaan yli 900 miljoonaa euroa.

Tiedotustilaisuudessa Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä kertoi Varman pienentäneen sijoitussalkkunsa riskipitoisuutta merkittävästi viime vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoitusmarkkinoiden ja pörssien nopeaan nousuun Varma pääsi jälkeenpäin arvioituna vasta viiveellä kiinni.

Kilpailija Ilmarinen kertoi aiemmin saaneensa eläkesijoituksilleen 7,1 prosentin tuoton viime vuonna. Pienempi Veritas sai viime vuonna eläkevaroille 5,6 prosentin tuoton.

Työeläkeyhtiö Veritas kertoi aiemmin viikolla omassa tulostiedotteessaan arvioineensa jo keväällä, että yhtiön hedge-rahastot jäävät tuotoissaan lähelle nollaa, ja yhtiö pienensi jo keväällä hedge-rahastojen osuutta sijoitussalkussaan. Liike oli oikea.

Varma ei suursijoittajana katsonut pystyvänsä ajoissa ilman suuria menetyksiä vähentämään hedge-sijoituksia ja piti ne salkussaan. Tuotto jäi nollaan koko vuodelta. Pitkällä aikavälillä tämä sijoituslaji on tuottanut kohtuullisesti. Varmalla oli vuoden lopussa hedgerahastosijoituksia 8,8 miljardia euroa.

"Onnittelut Veritakselle hyvästä tuotosta!", Murto antoi tunnustusta kilpailijalleen.

Varman sijoitukset Suomeen olivat arvoltaan 12,4 miljardia euroa ja osus taseesta 26 prosenttia. Helsingin Pörssi pärjäsi osakkeiden tuotolla hyvin viime vuonna. Sijoituksista parhaiten tuottivat viime vuonna noteeraamattomat osakkeet, joiden arvo kohosi 8,6 prosenttia

Kiinteistösijoituksia Varmalla oli vuoden lopussa 4,8 miljardia euroa. Koronavuosi on tuonut uusia tarpeita ja mahdollisia muutostarpeita toimitiloihin ja esimerkiksi kauppakeskuksiin. Varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mukaan on toistaiseksi vaikea arvioida, paljonko toimitilakysyntä leikkaantuu: "On eri suuntiin vetäviä voimia."

Talouskasvun odotukset on ladattu eritoten Yhdysvaltain markkinoille, joille presidentti Joe Bidenin hallinto on jo luvannut 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketin viime vuoden 900 miljardin dollarin perään. Shekit ovat osin jo menneet USA:n kotitalouksiin. Koronarokotusten edetessä, matkailun ja ravintolapalveluiden rajoitteiden poistuessa USA:n kulutuksen piristyminen tuo lisäpotkua yhtiöiden tuloksiin ja sijoitusmarkkinoille. USA:n bkt ennustetaan kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia (konsensusennuste), optimistisimmat arviot ovat jopa kuusi prosenttia.

Eurooppa hävisi talouden elvyttämisessä ensimmäisen erän, Murron arvion mukaan toinenkin erä näyttää menevän USA:n taloudelle – isoin luvuin.

