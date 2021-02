HKScan myi Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset – jatkaa vuokralaisena ainakin 20 vuotta

Vantaan sijainti on logistisesti niin otollinen, että toimitusjohtaja Tero Hemmilä väläyttää mahdollisuutta kumppanuuksiin muiden elintarvikeyhtiöiden kanssa.

Jaana Kankaanpää

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä kertomassa vuosi sitten yhtiön tuloksesta 2019.

HKScan-konserni on myynyt yhtiön Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset kiinteistösijoittaja Sagax Finland Asset Management Oy:lle. Kauppahinta on 77 miljoonaa euroa eikä sillä ole merkittävää vaikutusta konsernin kuluvan vuoden tulokseen, HKScan kertoo tiedotteessaan.

Konserni ei ainakaan toistaiseksi ole lähdössä Vantaalta vaan on solminut ostajan kanssa vuokrasopimuksen. Sopimus on voimassa 20 vuotta ja sisältää option sen jatkamisesta. Vuokra on noin viisi miljoonaa euroa vuodessa.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä väläyttää tiedotteessa mahdollisuutta kumppanuuksiin muiden elintarvikeyhtiöiden kanssa, koska Vantaan sijainti on logistisesti mielenkiintoinen.

"Kiinteistön myynti mahdollistaa HKScanin korollisten lainojen määrän merkittävän pienenemisen, mikä laajentaa rahoituspohjaa yhtiön strategian toteuttamiselle”, Hemmilä sanoo.

HKScan valmistaa Vantaalla aterioita ja lihavalmisteita vuosittain noin 50 miljoonaa kiloa. Alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta toimitetaan vuosittain tuotteita asiakkaille lähes 120 miljoonaa kiloa. Vantaan yksikössä työskentelee lähes 700 ruoka-alan ammattilaista.

HKScan osti Vantaan tontin vuosi sitten huhtikuussa LSO Osuuskunnalta. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa

