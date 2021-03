HKScan jakaa sittenkin osinkoa, yhtiön hallitus pyörsi päätöksensä neljässä viikossa: Vantaan kiinteistökauppa ratkaisi

Kari Salonen

Lihatalo HKScanin hallitus esittää tänään torstaina osakkeenomistajille lähettämässään yhtiökokouskutsussa sittenkin osingon jakamista viime vuodelta. Vielä tulosjulkistuksensa yhteydessä 4. helmikuuta yhtiön hallitus oli sitä mieltä, että osinkoa ei päättyneeltä tilivuodelta jaettaisi.

HKScan jätti tappiollisten tulosten vuoksi osingon jakamatta vuosilta 2019 ja 2018. edellisen kerran HKScan jakoi omistajilleen osinkoa vuonna 2017. Vuodesta 2017 maksettiin osinko 0,09 euroa/osake ja osinko maksettiin vuonna 2018 normaalin käytännön mukaisesti.

Kolme senttiä osakkeelta noin 99 miljoonalle osakkeelle tekee osingonjaoksi vajaat kolme miljoonaa euroa. Sekä A- ja K-sarjan osakkeet saavat saman osingon, mikäli kevään yhtiökokous hyväksyy osingonjakoesityksen.

HKScanin hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola perustelee Maaseudun Tulevaisuudelle osinkoehdotuksen uudelleenarviointia yhtiön helmikuussa tekemällä kiinteistökaupalla:

”HKScanin Turnaround-ohjelma on edennyt suunnitellusti, mikä on vahvistanut luottamusta siihen, että yhtiö pystyy parantamaan kannattavuuttaan edelleen. On hienoa asia, että HKScan on kahdessa vuodessa noussut syvästä kriisistä voittoa tekeväksi yhtiöksi. HKScan myi 19 helmikuuta 2021 Vantaan tuotantoyksikkönsä tontin maapohjan ja rakennukset, minkä myötä yksi pitkän ajan epävarmuustekijä poistui ja sen myötä hallitus arvioi uudelleen osinkoehdotustaan yhtiökokoukselle”, Kiskola vastasi.

Vantaan tontin myyntihinta oli noin 77 miljoonaa euroa ja sisälsi tontin maapohjan lisäksi myös rakennukset. HKScan myi Vantaan kiinteistönsä maapohjan ja rakennukset Sagax Finland Asset Managementille.

Kiinteistökaupalla ei ole yhtiön mukaan vaikutusta HKScanin kuluvan vuoden tulokseen.

HKScan käänsi koko vuoden tuloksensa viime vuonna tappiovuosien jälkeen voitolliseksi. Vuoden 2020 liiketulos nousi edellisvuoden miinus 23,2 miljoonasta eurosta 21,3 miljoonaa euroa plussalle.

Vertailukelpoinen liiketulos parani 19,2 miljoonalla eurolla. Sekin oli edellisvuonna tappiolla. Vertailukelpoinen liiketulos oli HKScanin paras sitten vuoden 2015.

HKScan kutsuu osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 8. päivänä 2021 alkaen klo 9.00 yhtiön pääkonttorissa Turun Lemminkäisenkadulla. Kokous järjestetään etänä koronapandemiasta johtuen ja poikkeusolojen lainsäädäntöä noudattaen.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheet tullaan jakamaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com yhtiökokouspäivänä.

Koska hallitus on ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7. pykälän mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 8,7 miljoonaa euroa (0,09 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä yhtiökokouskutsun mukaan erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja osingon maksupäivä 19.4.2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

